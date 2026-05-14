MEMUR TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLUYOR! 2026 Temmuz en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Polis,öğretmen,doktor...

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon Farkı: 17.08

6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 5,48

Toplu Sözleşme Zam Oranı: Yüzde 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 12,86

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %12,86'lık artışa göre 69 bin 843 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 341 liraya ulaşacak.