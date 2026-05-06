Memur ve 4C’li emeklilere en az yüzde 14.23 zam sinyali! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

MEMURA ZAM İÇİN TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.