Memur ve 4C'li emeklilere en az yüzde 14.23 zam sinyali! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Nisan ayıyla birlikte ilk defa enflasyon farkı oluştu. 4 aylık verilere göre 10,51 zam şimdiden cepteyken, son iki ay için enflasyon tahminleri yapılacak net zamma ilişkin ipuçları verdi. Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar için zam hesaplaması...

Giriş Tarihi: 06.05.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 07:05
2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 4. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için zam hesapları netleşmeye başladı. Kamu çalışanları için bu dönem ilk enflasyon farkı Nisan ayıyla birlikte oluştu. Son iki ay için tahminler de net maaş için ipuçları verdi.

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte memur ve memur emeklileri için zam hesabı...

İLK FARK OLUŞTU

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

4 Aylık Enflasyon: 14,64
4 Aylık Enflasyon Farkı: 3,28
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 10,51

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.

MEMURA ZAM İÇİN TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:

Meslek Grubu ve Derece Mevcut Maaş (TL) 4 aylık zam oranı (10,51) %14,23 Zamlı Maaş (TL)
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4 94.384 104.303,76 107.814,84
Memur (üniv. mez) 9/1 64.397 71.165,10 73.560,69
Uzman öğretmen 1/4 81.219 89.755,10 92.776,46
Öğretmen 1/4 73.368 81.079,00 83.808,27
Başkomiser 3/1 89.214 98.590,40 101.909,15
Polis memuru 8/1 81.617 90.194,90 93.231,10
Uzman doktor 1/4 150.426 166.235,80 171.831,62
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 74.770 82.628,30 85.409,77
Mühendis 1/4 96.211 106.322,80 109.901,83
Teknisyen (lise mez.) 11/1 66.870 73.898,00 76.385,60
Profesör 1/4 135.089 149.286,90 154.312,16
Araştırma görevlisi 7/1 90.568 100.086,80 103.455,83
Vaiz 1/4 76.653 84.709,30 87.560,72
Avukat 90.000 99.459,00 102.807,00
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri için net maaş hesaplaması şu şekilde:

Meslekler ve Dereceler Mevcut Emekli Maaşı (TL) 4 aylık zam oranı (10,51) %14,23 Zamlı Emekli Maaşı (TL)
Müsteşar 1/1 98.784 109.166,20 112.840,96
Genel müdür 1/1 87.541 96.740,60 99.998,08
Şube müdürü (lisans) 1/4 34.955 38.629,80 39.929,10
Memur (lisans) 1/4 27.584 30.483,10 31.509,20
Öğretmen 1/4 41.321 45.664,80 47.200,98
Kaymakam 1. sınıf 1/4 58.010 64.106,90 66.264,82
Başkomiser 1/4 42.175 46.607,60 48.176,50
Polis memuru 1/4 41.484 45.843,00 47.387,17
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 45.664,80 47.200,98
Mühendis 1/4 42.013 46.428,60 47.991,45
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.093,30 34.207,32
Pratisyen hekim 1/4 60.510 66.871,60 69.120,57
Profesör 1/4 70.904 78.356,00 80.993,64
İmam-hatip 41.321 45.664,80 47.200,98
Avukat 1/4 41.321 45.664,80 47.200,98

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
