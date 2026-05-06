Memur ve 4C’li emeklilere en az yüzde 14.23 zam sinyali! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:
|Meslek Grubu ve Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|4 aylık zam oranı (10,51)
|%14,23 Zamlı Maaş (TL)
|Şube müdürü (üniv. mez) 1/4
|94.384
|104.303,76
|107.814,84
|Memur (üniv. mez) 9/1
|64.397
|71.165,10
|73.560,69
|Uzman öğretmen 1/4
|81.219
|89.755,10
|92.776,46
|Öğretmen 1/4
|73.368
|81.079,00
|83.808,27
|Başkomiser 3/1
|89.214
|98.590,40
|101.909,15
|Polis memuru 8/1
|81.617
|90.194,90
|93.231,10
|Uzman doktor 1/4
|150.426
|166.235,80
|171.831,62
|Hemşire (üniv. mez.) 5/1
|74.770
|82.628,30
|85.409,77
|Mühendis 1/4
|96.211
|106.322,80
|109.901,83
|Teknisyen (lise mez.) 11/1
|66.870
|73.898,00
|76.385,60
|Profesör 1/4
|135.089
|149.286,90
|154.312,16
|Araştırma görevlisi 7/1
|90.568
|100.086,80
|103.455,83
|Vaiz 1/4
|76.653
|84.709,30
|87.560,72
|Avukat
|90.000
|99.459,00
|102.807,00
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri için net maaş hesaplaması şu şekilde:
|Meslekler ve Dereceler
|Mevcut Emekli Maaşı (TL)
|4 aylık zam oranı (10,51)
|%14,23 Zamlı Emekli Maaşı (TL)
|Müsteşar 1/1
|98.784
|109.166,20
|112.840,96
|Genel müdür 1/1
|87.541
|96.740,60
|99.998,08
|Şube müdürü (lisans) 1/4
|34.955
|38.629,80
|39.929,10
|Memur (lisans) 1/4
|27.584
|30.483,10
|31.509,20
|Öğretmen 1/4
|41.321
|45.664,80
|47.200,98
|Kaymakam 1. sınıf 1/4
|58.010
|64.106,90
|66.264,82
|Başkomiser 1/4
|42.175
|46.607,60
|48.176,50
|Polis memuru 1/4
|41.484
|45.843,00
|47.387,17
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321
|45.664,80
|47.200,98
|Mühendis 1/4
|42.013
|46.428,60
|47.991,45
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946
|33.093,30
|34.207,32
|Pratisyen hekim 1/4
|60.510
|66.871,60
|69.120,57
|Profesör 1/4
|70.904
|78.356,00
|80.993,64
|İmam-hatip
|41.321
|45.664,80
|47.200,98
|Avukat 1/4
|41.321
|45.664,80
|47.200,98