Memur ve 4C'li emeklilere yeni zam sinyali! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. Nisan ayıyla birlikte ilk defa enflasyon farkı oluştu. 4 aylık verilere göre 10,51 zam şimdiden cepteyken, son iki ay için enflasyon tahminleri yapılacak net zamma ilişkin ipuçları verdi. Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar için zam hesaplaması...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 11:47
2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 4. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluşurken, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Mayıs ayı Piyasa katılımcıları anketi net zam oranı için yeni ipucu verdi.

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte memur ve memur emeklileri için zam hesabı...

İLK FARK NİSAN AYINDA OLUŞTU

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması gerekiyordu. Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

Yüzde 14.64 çıkan ocak-nisan enflasyonuna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.28 fark çıktı. Bu fark ile temmuz zammı şimdiden yüzde 10.51'e ulaştı.

Geriye 2 veri kalırken 4 aylık zam oranına göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya çıkacak.

SON İKİ AY İÇİN ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.

Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı. Nisan ayı anketinde yüzde 1,82 olan Mayıs Tüfe beklentisi bu anket döneminde 1,57'ye gerilerken, Haziran ayı için tahminler 1,50'den 1,62'ye yükseldi. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,33 olacak.

MEMURA ZAM İÇİN TAHMİNLER NE YÖNDE?

TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,6 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14,07 olacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18,33
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,6
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,07

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 598 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 680 liraya ulaşacak.

ENFLASYON RAPORU DA İPUCU VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından dün açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporuyla da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'ya yükselmişti. Bu tahminine ulaşılabilmesi için enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52 olması gerekiyor. Bu beklentiye göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:

Meslek / Unvan Mevcut Maaş %10,51 %14,07 %14,23
Memur (üniv. mez.) 9/1 64.397 TL 71.167 TL 73.459 TL 73.561 TL
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4 94.384 TL 104.305 TL 107.665 TL 107.817 TL
Mühendis 1/4 96.211 TL 106.324 TL 109.745 TL 109.900 TL
Teknisyen (lise mez.) 11/1 66.870 TL 73.899 TL 76.277 TL 76.385 TL
Vaiz 1/4 76.653 TL 84.711 TL 87.438 TL 87.562 TL
Uzman öğretmen 1/4 81.219 TL 89.756 TL 92.648 TL 92.779 TL
Öğretmen 1/4 73.368 TL 81.079 TL 83.688 TL 83.806 TL
Araştırma görevlisi 7/1 90.568 TL 100.088 TL 103.304 TL 103.449 TL
Polis memuru 8/1 81.617 TL 90.196 TL 93.102 TL 93.233 TL
Başkomiser 3/1 89.214 TL 98.592 TL 101.780 TL 101.924 TL
Avukat 90.000 TL 99.459 TL 102.663 TL 102.807 TL
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 74.770 TL 82.628 TL 85.286 TL 85.407 TL
Profesör 1/4 135.089 TL 149.289 TL 154.096 TL 154.313 TL
Uzman doktor 1/4 150.426 TL 166.234 TL 171.587 TL 171.829 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri için net maaş hesaplaması şu şekilde:

Meslekler ve Dereceler Mevcut Emekli Maaşı (TL) %10,51 Zamlı %14,07 Zamlı %14,23 Zamlı Emekli Maaşı (TL)
Müsteşar 1/1 98.784 109.166,20 112.682,91 112.840,96
Genel müdür 1/1 87.541 96.740,60 99.857,01 99.998,08
Şube müdürü (lisans) 1/4 34.955 38.629,80 39.872,17 39.929,10
Memur (lisans) 1/4 27.584 30.483,10 31.465,07 31.509,20
Öğretmen 1/4 41.321 45.664,80 47.126,86 47.200,98
Kaymakam 1. sınıf 1/4 58.010 64.106,90 66.171,01 66.264,82
Başkomiser 1/4 42.175 46.607,60 48.099,02 48.176,50
Polis memuru 1/4 41.484 45.843,00 47.312,82 47.387,17
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 45.664,80 47.126,86 47.200,98
Mühendis 1/4 42.013 46.428,60 47.914,43 47.991,45
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.093,30 34.159,40 34.207,32
Pratisyen hekim 1/4 60.510 66.871,60 69.022,76 69.120,57
Profesör 1/4 70.904 78.356,00 80.879,25 80.993,64
İmam-hatip 41.321 45.664,80 47.126,86 47.200,98
Avukat 1/4 41.321 45.664,80 47.126,86 47.200,98
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
