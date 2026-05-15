Memur ve 4C’li emeklilere yeni zam sinyali! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Memur maaşları meslek meslek tablo şeklinde şu şekilde:
|Meslek / Unvan
|Mevcut Maaş
|%10,51
|%14,07
|%14,23
|Memur (üniv. mez.) 9/1
|64.397 TL
|71.167 TL
|73.459 TL
|73.561 TL
|Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
|94.384 TL
|104.305 TL
|107.665 TL
|107.817 TL
|Mühendis 1/4
|96.211 TL
|106.324 TL
|109.745 TL
|109.900 TL
|Teknisyen (lise mez.) 11/1
|66.870 TL
|73.899 TL
|76.277 TL
|76.385 TL
|Vaiz 1/4
|76.653 TL
|84.711 TL
|87.438 TL
|87.562 TL
|Uzman öğretmen 1/4
|81.219 TL
|89.756 TL
|92.648 TL
|92.779 TL
|Öğretmen 1/4
|73.368 TL
|81.079 TL
|83.688 TL
|83.806 TL
|Araştırma görevlisi 7/1
|90.568 TL
|100.088 TL
|103.304 TL
|103.449 TL
|Polis memuru 8/1
|81.617 TL
|90.196 TL
|93.102 TL
|93.233 TL
|Başkomiser 3/1
|89.214 TL
|98.592 TL
|101.780 TL
|101.924 TL
|Avukat
|90.000 TL
|99.459 TL
|102.663 TL
|102.807 TL
|Hemşire (üniv. mez.) 5/1
|74.770 TL
|82.628 TL
|85.286 TL
|85.407 TL
|Profesör 1/4
|135.089 TL
|149.289 TL
|154.096 TL
|154.313 TL
|Uzman doktor 1/4
|150.426 TL
|166.234 TL
|171.587 TL
|171.829 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri için net maaş hesaplaması şu şekilde:
|Meslekler ve Dereceler
|Mevcut Emekli Maaşı (TL)
|%10,51 Zamlı
|%14,07 Zamlı
|%14,23 Zamlı Emekli Maaşı (TL)
|Müsteşar 1/1
|98.784
|109.166,20
|112.682,91
|112.840,96
|Genel müdür 1/1
|87.541
|96.740,60
|99.857,01
|99.998,08
|Şube müdürü (lisans) 1/4
|34.955
|38.629,80
|39.872,17
|39.929,10
|Memur (lisans) 1/4
|27.584
|30.483,10
|31.465,07
|31.509,20
|Öğretmen 1/4
|41.321
|45.664,80
|47.126,86
|47.200,98
|Kaymakam 1. sınıf 1/4
|58.010
|64.106,90
|66.171,01
|66.264,82
|Başkomiser 1/4
|42.175
|46.607,60
|48.099,02
|48.176,50
|Polis memuru 1/4
|41.484
|45.843,00
|47.312,82
|47.387,17
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321
|45.664,80
|47.126,86
|47.200,98
|Mühendis 1/4
|42.013
|46.428,60
|47.914,43
|47.991,45
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946
|33.093,30
|34.159,40
|34.207,32
|Pratisyen hekim 1/4
|60.510
|66.871,60
|69.022,76
|69.120,57
|Profesör 1/4
|70.904
|78.356,00
|80.879,25
|80.993,64
|İmam-hatip
|41.321
|45.664,80
|47.126,86
|47.200,98
|Avukat 1/4
|41.321
|45.664,80
|47.126,86
|47.200,98