MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışları, 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle netleşti. Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, 1.000 TL seyyanen artış da ücretlere eklendi. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından gözler 14 günlük maaş farkının yatırılacağı tarihe çevrilmişti. Memurlar maaş farkı ödemelerini peyderpey almaya başladı. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu? Meslek meslek ayrıntılı hesaplandı. İşte ayrıntılar...