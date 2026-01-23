Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışları, 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle netleşti. Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, 1.000 TL seyyanen artış da ücretlere eklendi. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından gözler 14 günlük maaş farkının yatırılacağı tarihe çevrilmişti. Memurlar maaş farkı ödemelerini peyderpey almaya başladı. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu? Meslek meslek ayrıntılı hesaplandı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:45
MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaş artışları belli oldu. Kamu çalışanları, ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Milyonlarca memur 14 günlük maaş farkının da ödenmesini merakla bekliyordu. Memurlar için zam farkı ödemeleri başladı.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

YÜZDE 18,60 + SEYYANEN ZAM

Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda iki kez toplu sözleşme gereği belirlenen zam oranının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave yüzde 6.85'lik enflasyon farkı ile memur maaşına zam yüzde 18.60 oldu. Bu yıl ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam da yapıldı.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.

Memurlar maaşları her ayın 15'inde banka hesaplarında yatırlıyor. Yüzde 18,6 + 1.000 TL seyyanen zamlı yeni maaşlar bu tarihte memurların hesaplarına yatırıldı.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLARA GEÇİYOR

Ayrıca 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam farkı (14 günlük fark) memurlara yatırılmaya başlandı. Ödemeler kurumlara göre değişiyor.

Ödemeler, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasına müteakip banka hesaplarına aktarılıyor.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

FARK NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için yüzde 18,60 zamla birlikte polis memurunun maaşı yaklaşık 80.847 TL'ye, öğretmenler için 72.519 TL'ye (uzman öğretmenlerde 80.370 TL), uzman doktor maaşı 149.577 TL'ye, hemşire maaşı 73.246 TL ve avukat maaşı yaklaşık 87.189 TL seviyesine yükseldi.

2026 memur maaş zammı kapsamında yapılan hesaplamaya göre, zamlı maaş ile 2025 Ocak maaşı arasındaki farkın 14 günlük karşılığı unvana göre değişmekle birlikte ortalama 4.500 TL ile 11.000 TL arasında oldu.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

14 günlük maaş farkı;

Öğretmenler için yaklaşık 5.300 TL,

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

Polis memurları için yaklaşı 5.900 TL,

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

Uzman doktorlar ise yaklaşık 10.900 TL civarında olacak.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

Söz konusu fark ödemeleri, duyurulacak takvim ile memurların hesaplarına tek seferde yatırılacak.

MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

İşte memurlar için kalem kalem 14 günlük maaş farkı hesabı...