MEMUR ZAM FARKI 2026 | Memura 14 günlük fark yatırılıyor! İşte yeni polis, öğretmen meslek meslek hesap

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.

Memurlar maaşları her ayın 15'inde banka hesaplarında yatırlıyor. Yüzde 18,6 + 1.000 TL seyyanen zamlı yeni maaşlar bu tarihte memurların hesaplarına yatırıldı.