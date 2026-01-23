Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAM FARKI 2026 OCAK | Memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük zam farkı yattı mı?

Milyonlarca memur, 15 Ocak itibarıyla yüzde 18,60 oranında artırılmış maaşlarını almaya başladı. Ancak maaş katsayısındaki düzenlemenin 1 Ocak'tan geçerli olması sebebiyle ortaya çıkan 14 günlük ücret farkı için gözler yapılacak ödemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ödeme takvimi merakla beklenirken, memurlar farkların ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. 2026 yılı memur maaş farklarının ödeme süreci, en düşük memur maaşı başta olmak üzere unvanlara göre oluşan fark tutarlarıyla birlikte yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:01