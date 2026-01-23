Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAM FARKI 2026 OCAK | Memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük zam farkı yattı mı?

Milyonlarca memur, 15 Ocak itibarıyla yüzde 18,60 oranında artırılmış maaşlarını almaya başladı. Ancak maaş katsayısındaki düzenlemenin 1 Ocak'tan geçerli olması sebebiyle ortaya çıkan 14 günlük ücret farkı için gözler yapılacak ödemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ödeme takvimi merakla beklenirken, memurlar farkların ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. 2026 yılı memur maaş farklarının ödeme süreci, en düşük memur maaşı başta olmak üzere unvanlara göre oluşan fark tutarlarıyla birlikte yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:59
Kamu görevlileri, maaşlarını her ayın 15'inde ilgili aya ait olacak şekilde peşin alıyor. Ocak 2026'da uygulamaya giren yeni maaş katsayıları, 1–14 Ocak tarihlerini de kapsadığı için bu döneme ait oluşan farkların memurlara ayrıca ödenmesi gerekiyor. Yüzde 18,60 oranındaki artış ile toplu sözleşme kapsamında sağlanan 1.000 TL'lik taban aylık iyileştirmenin yansıtılacağı fark ödemelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda Ocak ayı sona ermeden hesaplara aktarılması öngörülüyor.

2026 OCAK MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ

Memur maaş farklarının hesaplara geçeceği tarih, kurumların bordro ve ödeme süreçlerini tamamlama süresine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Ancak genel beklenti, zamdan kaynaklanan maaş farklarının Ocak ayı sona ermeden hak sahiplerine ödenmesi yönünde.

Bu çerçevede, 2026 Ocak ayına ait memur maaş farklarının 22–31 Ocak 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMA

Memurlar, 14 günlük fark bordrolarını e-Devlet üzerinden "e-Bordro Sorgulama" hizmetini kullanarak görüntüleyebilirler.

14 günlük fark ödemesi; memurun unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergesine göre değişkenlik gösterir.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI (OCAK 2026)

İşte bazı meslek grupları için tahmini fark tutarları:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2026'DA NE KADAR OLDU?

Yapılan %18,60'lık genel zam ve 1.000 TL (brüt) ilave ücret artışıyla birlikte yeni rakamlar şöyle şekillendi:

Eski Maaş (Aralık 2025): 52.617 TL

Yeni Maaş (Ocak 2026): 60.896 TL

