MEMUR ZAMMI 2026 | Asgari ücret sonrası sıra memurlarda! İşte memur maaşı için 2 farklı zam tablosu

ENFLASYON FARKINA İLAVE SEYYANEN ZAM

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 2026 ve 2027 yılları için 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerine yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı toplamında zam yapılacak. Yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.