MEMUR ZAMMI 2026 | Asgari ücret sonrası sıra memurlarda! İşte memur maaşı için 2 farklı zam tablosu

Son dakika haberi... Asgari ücrete yapılacak zammın ardından gözler kamu çalışan milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranını yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar şimdiden yüzde 17,57 + 1000 TL'yi cebe koydu. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte 2026 için ayrıntılı zamlı maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:18
Yeni yılda özel sektör çalışanlarına verilecek en az maaşın belli olmasının ardından gözler kamu çalışanlarının maaşlarına çevrildi. Asgari ücret için süreç sona ererken, milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam maratonu sürüyor. Kamu çalışanları yeni yılda yapılacak zam için hesaplamaları yakından takip ediyor.

Memur ve memur emeklileri şimdiden 5 aylık zam oranını garantiledi. Gözler 2026 zammının belli olacağı Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. İşte ayrıntılar...

ENFLASYON FARKINA İLAVE SEYYANEN ZAM

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 2026 ve 2027 yılları için 8. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur ve memur emeklilerine yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı toplamında zam yapılacak. Yine toplu sözleşmede varılan anlaşmaya göre 1000 lira ilave ödeme yapılacak.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık toplam enflasyon verilerine göre memur ve memur maaşlarına Ocak 2026 itibarıyla yapılacak zam hesaplaması şu şekilde:

  • 5 aylık enflasyon oranı: %11,21
  • Enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif artış: %17,57
  • Ek Ödeme: 1000 TL
MEMUR VE EMEKLİ İÇİN CEBİNDEKİ MAAŞ

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

İKİ FARKLI SENARYO MASADA

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı için yıl sonu enflasyon beklentilerine göre iki farklı senaryo masada.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 11'lik toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 18,84 olacak.

Yüzde 18,84'lik zam hesabına göre mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, 60 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 941 liraya çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 18 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 941 liraya yükselecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İPUCU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret etti.

Yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Memur ve memur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.93 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme kaynaklı zam oranı da eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18.7 olacak.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • Yıllık Enflasyon Oranı %31
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: %6,93
  • Zam Oranı: %11
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
Yüzde 18.7'lik zam oranı baz alındığında mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 51 bin 938 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 910 liraya çıkacak.

