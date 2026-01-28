Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 | Memura yüzde 18,6 + 1000 TL sonrası yeni zam! İşte Temmuz zammı için ilk hesap

MEMUR ZAMMI 2026 | Memura yüzde 18,6 + 1000 TL sonrası yeni zam! İşte Temmuz zammı için ilk hesap

Memur zammı ve memur emeklisi maaşı 5 Ocakta açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Kamu çalışanlarına yapılacak yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zammı ceplerine koydu. Kamu çalışanları için gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. TÜİK tarafından 3 Şubat'ta zam için ilk veri açıklanacak. İlk aydan enflasyon farkı oluşması beklenmezken, memurlar maaşlarına ne kadar zam alacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.01.2026 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 07:32
Memur ve memur emeklileri için merakla beklenen yeni yıl zammı netleşti. Zamlı maaşlarını ve 14 günlük maaş farkını alan kamu çalışanları için gözler şimdi 2026'nın ikinci yarısında alacakları zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Şubat'ta yılın ilk faiz oranını açıklayacak. Bu kritik veri memur maaşına yapılacak zam için ilk veri olacak. İşte ayrıntılar...

MEMUR MAAŞINA YÜZDE 18,60 + SEYYANEN ZAM YAPILDI

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda iki kez toplu sözleşme gereği belirlenen zam oranının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave yüzde 6.85'lik enflasyon farkı ile memur maaşına zam yüzde 18.60 oldu. Bu yıl ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam da yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.

Zamlı maaşlar ve maaş farkları memurların hesaplarına yatırıldı.

GÖZLER İLK ZAM VERİSİ İÇİN TÜİK'TE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri yayımlama takvimine göre; Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın 72 profesyonel katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, yılın ilk ayı için beklentiler şu şekilde şekillendi:

  • Ocak Ayı Aylık TÜFE Beklentisi: %3,76 (Bir önceki anket döneminde %3,44 seviyesindeydi).
  • Cari Yıl Sonu TÜFE Beklentisi: %23,23 (Hafif bir gerileme ile %23,35'ten bu seviyeye indi).
  • 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: %22,20.
  • 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi: %16,94.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

8. Dönem Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre 2026'nın ikinci 6 aylık dönemi için memur maaşlarına yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Aynı zamanda enflasyon farkı verilecek.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 3,76 oluşması halinde ilk aydan bir enflasyon farkı oluşmayacak. Ocak–Haziran 2026 gerçekleşen enflasyon (TÜFE) yüzde 11'i aşarsa, memurlar Temmuz zammıyla birlikte maaşlarına enflasyon farkı alacak.

Yıl başında yapılan 1.000 TL'lik seyyanen zam ise Temmuz ayında uygulanmayacak.

TCMB anketindeki bu %23,23'lük yıl sonu beklentisi ve buna bağlı aylık patika gerçekleşirse; 6 aylık enflasyonun %13,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda memurlar için yaklaşık yüzde 2,25 oranında bir enflasyon farkı oluşacak.

Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, Temmuz 2026 toplam zammı yaklaşık yüzde 9,4 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Buna göre en düşük memur maaşı 60 bin 896 liradan 66 bin 620 liraya, en düşük memur emekli maaşı ise 30 bin 508 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

İşte polis, öğretmen, doktor maaşına Temmuz zammı için ilk hesaplama: