MEMUR ZAMMI 2026 | Memura yüzde 18,6 + 1000 TL sonrası yeni zam! İşte Temmuz zammı için ilk hesap
Memur zammı ve memur emeklisi maaşı 5 Ocakta açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Kamu çalışanlarına yapılacak yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zammı ceplerine koydu. Kamu çalışanları için gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. TÜİK tarafından 3 Şubat'ta zam için ilk veri açıklanacak. İlk aydan enflasyon farkı oluşması beklenmezken, memurlar maaşlarına ne kadar zam alacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.01.2026 07:21
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 07:32