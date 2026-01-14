Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026| Memurlara yüzde 18,6 + seyyanen zam hesaba yatırılıyor! İşte memur maaşı ödeme takvimi

MEMUR ZAMMI 2026| Memurlara yüzde 18,6 + seyyanen zam hesaba yatırılıyor! İşte memur maaşı ödeme takvimi

Memur zammı ve memur emeklisi maaşı 5 Ocakta açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Kamu çalışanlarına yapılacak yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zammın ne zaman yaptırılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Zamlı maaş için geri sayım başladı. Yeni memur maaşları hesaba geçmeye başlıyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 08:04
Memur ve memur emeklileri için merakla beklenen yeni yıl zammı netleşti. Kamu çalışanları için gözler şimdi zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Maaşlara yapılacak yüzde 18,60'lık zam ve 1.000 TL'lik seyyanen artışın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. İşte memur ve memur emeklileri için ödeme takvimi...

MEMURLARA YENİ ZAM BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda iki kez toplu sözleşme gereği belirlenen zam oranının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave yüzde 6.85'lik enflasyon farkı ile memur maaşına zam yüzde 18.60 oldu. Bu yıl ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam da yapıldı.

  • Toplam enflasyon: %12,19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam oranı: %18,60
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını 2025 yılı tutarlarıyla ayın başında aldı.

Tahsis numarasının son hanesi:

1 – 3 olanlara ayın 1'inde
4 – 6 olanlara ayın 2'sinde
7 – 9 olanlara ayın 3'ünde
0 olanlara ayın 4'ünde maaşları yatırıldı.

Memur emeklilerine ayrıca zam farkları hükümet tarafından duyurulacak takvim ile bu ay içinde yatırılacak. Memur emeklilerinin zam farkı ödemelerinin Ocak ayının sonuna doğru (örneğin 26–31 Ocak 2026 arası) banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Memurlar maaşları her ayın 15'inde banka hesaplarında görüyor. Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 + 1.000 TL seyyanen zamlı yeni maaşların 15 Ocak 2026'ta hesaplara yatırılması bekleniyor.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ayrıca 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam farkı (14 günlük fark) de 15 Ocak 2026 tarihinde veya yakın tarihte maaşla birlikte yatırılacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı için yüzde 18,60 zamla birlikte polis memurunun maaşı yaklaşık 80.847 TL'ye, öğretmenler için 72.519 TL'ye (uzman öğretmenlerde 80.370 TL), uzman doktor maaşı 149.577 TL'ye, hemşire maaşı 73.246 TL ve avukat maaşı yaklaşık 87.189 TL seviyesine yükseldi.

İşte polis, doktor, hemşire için yeni zamlı maaş tablosu:

