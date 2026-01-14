Trend
MEMUR ZAMMI 2026| Memurlara yüzde 18,6 + seyyanen zam hesaba yatırılıyor! İşte memur maaşı ödeme takvimi
Memur zammı ve memur emeklisi maaşı 5 Ocakta açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Kamu çalışanlarına yapılacak yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zammın ne zaman yaptırılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Zamlı maaş için geri sayım başladı. Yeni memur maaşları hesaba geçmeye başlıyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 07:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 08:04