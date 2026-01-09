MEMUR ZAMMI 2026 | Memurlara yüzde 18,6 zam + 1000 TL ne zaman ödenecek? İşte memur maaşı ödeme takvimi

MEMURLARA YENİ ZAM BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda iki kez toplu sözleşme gereği belirlenen zam oranının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave yüzde 6.85'lik enflasyon farkı ile memur maaşına zam yüzde 18.60 oldu. Bu yıl ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam da yapıldı.