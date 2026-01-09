Trend
MEMUR ZAMMI 2026 | Memurlara yüzde 18,6 zam + 1000 TL ne zaman ödenecek? İşte memur maaşı ödeme takvimi
Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı belli oldu. Kamu çalışanları yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam yapılacak. Peki memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 07:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 07:15