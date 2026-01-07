MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı hesaplama: En düşük memur aylığı ne kadar olacak?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren memur zammı heyecanlı bekleyişin ardından netleşti. Memur maaşı için uygulanacak kümülatif zam oranı yüzde 18,60 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Mali ve Sosyal Haklar genelgesini imzaladı. Memura yapılan zam oranına 1000 TL'lik taban aylığında eklenmesiyle en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu…
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:47