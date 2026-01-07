Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı hesaplama: En düşük memur aylığı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren memur zammı heyecanlı bekleyişin ardından netleşti. Memur maaşı için uygulanacak kümülatif zam oranı yüzde 18,60 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Mali ve Sosyal Haklar genelgesini imzaladı. Memura yapılan zam oranına 1000 TL'lik taban aylığında eklenmesiyle en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaş tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2026 07:47
Memur zammı, aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 89 gelmesi sonrası yeniden hesaplandı. Taban aylık ve toplu sözleşme zammının eklenmesiyle yeni yılda kamu çalışanlarına uygulanacak oranlar tek tek ortaya çıktı. En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı hesaplama: En düşük memur aylığı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI YENİDEN HESAPLANDI

Yılda 2 kez enflasyon farkına göre hesaplanan memur zammına toplu sözleşmeden doğan hakları ve 1000 TL'lik seyyanen zam da eklenecek. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 ile beklentileri geride bıraktı. Yeni enflasyon oranı ile zam yüzde 18,60 oldu.

• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18.60

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-19 Ağustos 2025'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine Kamu İşvereni Heyeti Başkanı 22 Ağustos'ta Kurula başvurdu. Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Öte yandan 52 bin 617 lira olarak uygulanan en düşük memur maaşı 60 bin 896 lira oldu. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.

MEMUR MAAŞI KESİNLEŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali ve Sosyal Haklar genelgesini imzaladı. Böylelikle memur maaş zammı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti netleşmiş oldu.

MEMUR ZAMMI SONRASINDA DEĞİŞEN SED ÖDEMELERİ

Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

  • Yeni hesaba göre, 65 yaş aylığı 6 bin 393 lira oldu.
  • Evde bakım maaşı 13 bin 878 lira oldu.
  • Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5 bin 103 TL'ye çıktı.
  • Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7 bin 655 TL'ye çıktı.
  • Kıdem tazminatı taban tutarı asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla 33 bin TL olurken memur katsayısına göre belirlenen tavan ücret 64 bin 948 lira 77 kuruş oldu.

