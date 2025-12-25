Trend
Galeri
Trend Ekonomi
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu
Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler memur zammı için yapılacak artışlara çevrildi. Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Memur maaşı zammı 5 Ocak tarihinde 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Toplu sözleşme gereği alınan kararla beraber memur maaşına yüzde 11'lik zam da eklenecek. Ancak memur zammı 2026 için en önemli belirleyici enflasyon rakamları olacak. Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar, yüzde kaç zam alacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:17