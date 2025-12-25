MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN HANGİ RAKAM ÖN PLANDA?

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.