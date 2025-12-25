Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler memur zammı için yapılacak artışlara çevrildi. Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Memur maaşı zammı 5 Ocak tarihinde 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Toplu sözleşme gereği alınan kararla beraber memur maaşına yüzde 11'lik zam da eklenecek. Ancak memur zammı 2026 için en önemli belirleyici enflasyon rakamları olacak. Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar, yüzde kaç zam alacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:17
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

Memur zammı, Türkiye'de kamuda çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasına sayılı günler kaldı. Memur maaşı için yapılacak artışa toplu sözleşme ve 1000 liralık seyyanen zam da eklenecek. Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar, yüzde kaç zam alacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak?

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında aylık enflasyon son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
  • Toplam enflasyon: %11.21
  • 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon rakamlarının toplamından oluşan bir zam alıyor. Bu yıl memur zammına 1000 liralık seyyanen zam eklenecek.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN HANGİ RAKAM ÖN PLANDA?

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

Öte yandan 1000 liralık taban aylığın hesaba katılmadığı senaryoda şu hesaplamalar yapılıyor:

  • Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 gelmesi halinde bekar bir memur için ödenen en düşük maaş olan 46.709 TL, yüzde 18,16 ile 55.191 TL'ye yükseliyor.
  • Aralık ayında enflasyonun yüzde 1 gelmesi tahmini gerçekleşirse zam oranı % 18,74, zamlı maaş ise 55 bin 462 TL olacak.
  • Aralık ayı enflasyonu % 1,5 olarak açıklanırsa zam oranı 19,33, zamlı maaş 55.738 TL olacak.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu

MEMUR MAAŞI YENİ ZAM TABLOSU…

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre aralık ayında TÜFE 1,08 olarak gelecek. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde ortaya yeni bir zam tablosu çıkıyor

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! %18,84+1000 taban aylık: İşte yeni memur maaşı hesaplama tablosu
İşte yeni zam tablosu...
  • Toplam enflasyon: % %12.40
  • 6 aylık oluşan enflasyon farkı: %%7.05
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %18,84