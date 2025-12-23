Trend
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam: Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar zam alacak?
Memur zammı, milyonlarca kamu çalışanının maaşını etkileyecek. 2025 yılının bitmesine sayılı günler kala memur maaşı için farklı zam hesaplamaları gündeme geldi. Memurlar, yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen zam alacaklar. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre zam hesabı yeniden yapıldı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor yüzde kaç zam alacak?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:25