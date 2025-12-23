MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam: Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar zam alacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyorlar. Ocak ve temmuz dönemlerinde yapılan zamma enflasyon farkına toplu sözleşme zammı uygulanıyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre yüzde 11 toplu sözleşme ekli halde memur ve memur emeklisi zammı yüzde 17,57 oldu. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.