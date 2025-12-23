Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Enflasyon farkı+1000 TL seyyanen zam: Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar zam alacak?

Memur zammı, milyonlarca kamu çalışanının maaşını etkileyecek. 2025 yılının bitmesine sayılı günler kala memur maaşı için farklı zam hesaplamaları gündeme geldi. Memurlar, yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen zam alacaklar. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre zam hesabı yeniden yapıldı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor yüzde kaç zam alacak?

Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:25
Memur zammı için yeni hesaplar devam ederken 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisine az bir zaman kaldı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 olarak hesaplanacak. Enflasyon oranlarının tahminler dahilinde gelmesi halinde en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar….

BEKLENTİLERİN ALTINDA GELEN ENFLASYON

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alıyorlar. Ocak ve temmuz dönemlerinde yapılan zamma enflasyon farkına toplu sözleşme zammı uygulanıyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre yüzde 11 toplu sözleşme ekli halde memur ve memur emeklisi zammı yüzde 17,57 oldu. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı

  • Toplam enflasyon: %11.21
  • 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

YENİ ENFLASYON TAHMİNİ HESABI DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre aralık ayında TÜFE 1,08 olarak gelecek. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde ortaya yeni bir zam tablosu çıkıyor
İşte yeni zam tablosu...
  • Toplam enflasyon: % %12.40
  • 6 aylık oluşan enflasyon farkı: %%7.05
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %18,83
