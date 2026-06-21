Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

Memur zammı, 3 Temmuz Cuma günü haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Memurlar için Temmuz-Ocak döneminde geçerli olacak orana yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,36 olarak tahmin edildi. Peki, tahmin edilen enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte yeni hesap…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:22
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

Memur zammı için şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Milyonlarca memurun maaşı 3 Temmuz günü belli olacak. Maaş zamlarının belirlenmesi için sadece tek bir veri kaldı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı için yeni hesap…

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

MEMUR ZAMMI OCAKTA NE KADAR OLDU?

Ocak 2026'da memur maaşına etki eden enflasyon farkı yüzde 6,85 olurken buna yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendi. Böylelikle toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

Bu hesaba göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Bu rakama toplu sözleşmeden kaynaklanan 1000 liralık fark da eklendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

MEMUR MAAŞI İÇİN 5 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları
  • Toplam enflasyon: %16.60
  • 5 aylık enflasyon farkı: %5.04
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %12.40

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1,36 olarak açıklandı. Bu oranın TÜİK tarafından açıklandığını kabul edersek SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zam oranı % 18,19 olacak.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE YENİ HESAP

Merkez Bankası anketinde belirtildiği gibi haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 olarak gelirse yeni maaş hesabı aşağıdaki gibi olacak:

  • Toplam enflasyon: %18.19
  • 6 aylık enflasyon farkı: %6.48
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %13.94

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEMUR MAAŞI #MEMUR ZAMMI #MERKEZ BANKASI #ENFLASYON