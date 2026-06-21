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MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları
Memur zammı, 3 Temmuz Cuma günü haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Memurlar için Temmuz-Ocak döneminde geçerli olacak orana yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,36 olarak tahmin edildi. Peki, tahmin edilen enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte yeni hesap…
Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 09:22