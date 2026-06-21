MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memur maaşı temmuz hesabı için yeni tablo... İşte tek tek zam oranları

Memur zammı için şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Milyonlarca memurun maaşı 3 Temmuz günü belli olacak. Maaş zamlarının belirlenmesi için sadece tek bir veri kaldı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketine göre memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı için yeni hesap…