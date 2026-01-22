Trend
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor
Memur zammı 5 Ocak tarihinde belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre, memur maaşı zammına eklenecek oran yüzde 18,6 oldu. Buna 1000 liralık seyyanen zam da eklendi. 1–14 Ocak 2026 dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkının ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Memura 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:31