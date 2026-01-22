MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi. En düşük Emekli Sandığı emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL olarak belirlendi. Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Yüzde 18,60 oranındaki artış ve 1.000 TL seyyanen zam içeren yeni maaşlar da bu tarihte hesaplara yatırıldı.