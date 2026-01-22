Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

Memur zammı 5 Ocak tarihinde belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre, memur maaşı zammına eklenecek oran yüzde 18,6 oldu. Buna 1000 liralık seyyanen zam da eklendi. 1–14 Ocak 2026 dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkının ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Memura 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2026 07:31
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

Memur ve memur emeklisinin 2026 yılında alacağı zam oranı 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından belli oldu. Ortaya çıkan 14 günlü maaş farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Memura 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

MEMUR ZAMMI OCAK AYINDA BELLİ OLDU

Kamu personeli, her yıl olduğu gibi toplu sözleşmede belirlenen zam oranına ek olarak 6 aylık enflasyon farkından yararlanıyor. Bu kapsamda yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına, yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı eklendi ve memur maaşlarındaki toplam artış yüzde 18,60'a ulaştı. Buna ilave olarak 2026 yılı için tüm memurlara 1.000 TL seyyanen zam maaşlara yansıtıldı.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi. En düşük Emekli Sandığı emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL olarak belirlendi. Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Yüzde 18,60 oranındaki artış ve 1.000 TL seyyanen zam içeren yeni maaşlar da bu tarihte hesaplara yatırıldı.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

MEMURA 14 GÜNLÜK FARK NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur zammı 5 Ocak tarihinden belli oldu. Türkiye'de milyonlarca memur 1–14 Ocak 2026 dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre yapılacak.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

Yeni açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2026 Temmuz dönemine kadar olan zamlı maaşlar polis memurlarında yaklaşık 80.847 TL'ye, öğretmenlerde 72.519 TL'ye (uzman öğretmenlerde 80.370 TL), uzman doktorlarda 149.577 TL'ye, hemşirelerde 73.246 TL'ye ve avukatlarda yaklaşık 87.189 TL oldu.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor

14 günlük maaş farkının ise meslekten mesleğe değişmekle beraber 4.500 TL ile 11.000 TL arasında olması bekleniyor. Ödeme takviminin belirlenmesinin ardından öğretmenlerin yaklaşık 5.300 TL, polis memurlarının yaklaşık 5.900 TL, uzman doktorların ise ortalama 10.900 TL civarında fark alması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Memura 14 günlük fark hesabı: 4.500 TL -11.000 TL arasında değişiyor