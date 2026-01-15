Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı resmen belli oldu. Kamu çalışanlarına uygulanacak %18,6 oranındaki zam ve buna ek olarak verilecek 1.000 TL'lik seyyanen artışın hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merakla takip ediliyor. Zamlı maaşlar için geri sayım sürerken, yeni tutarların ödenmeye başlanacağı süreç de netleşmeye başladı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi çeşitli meslek gruplarında maaşların ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki memur ve memur emeklilerinin zam farkları hangi tarihte yatırılacak? İşte tüm detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 06:36
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

Memurlar ile memur emeklilerinin merakla beklediği yeni yıl zammı netleşti. Zam oranlarının açıklanmasının ardından gözler, artırılmış maaşların hesaplara geçeceği tarihe çevrildi. Yüzde 18,60 oranındaki artış ve 1.000 TL'lik seyyanen zamın ödemelere ne zaman yansıyacağı büyük ilgi görüyor. İşte memurlar ve memur emeklileri için güncel ödeme takvimi…

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

MEMURLARA YAPILACAK ZAM ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme artışına ilave olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı hesaplandı ve toplam zam oranı %18,60 oldu. Ayrıca bu yıl maaşlara 1.000 TL seyyanen ekleme yapılması kararlaştırıldı.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...
  • Toplam enflasyon: %12,19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam oranı: %18,60
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Yeni düzenleme ile en düşük memur maaşı 52.617 TL'den 60.896 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27.889 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri 2025 yılı Ocak ayı maaşlarını yeni tutarlara göre ayın ilk günlerinde aldı.

Tahsis numarasının son hanesine göre ödeme günleri şu şekildeydi:

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...
  • 1 – 3: Ayın 1'i
  • 4 – 6: Ayın 2'si
  • 7 – 9: Ayın 3'ü
  • 0: Ayın 4'ü
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

Memur emeklilerinin zam farklarına ilişkin ödeme takvimi ise ayrıca açıklanacak.

Söz konusu farkların Ocak ayının son haftasında (26–31 Ocak 2026) hesaplara geçmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

MEMURLAR İÇİN GERİ SAYIM

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 zam + 1.000 TL seyyanen artış içeren yeni maaşların 15 Ocak 2026'da ödenmesi öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

1–14 OCAK ARASI MAAŞ FARKI

Zamlı maaşın yürürlüğe girdiği tarih aralığında oluşan 1–14 Ocak 2026 dönemine ait fark ödemesinin de 15 Ocak'ta veya bu tarihe yakın günlerde maaşlarla birlikte yatırılması planlanıyor.

MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞ TUTARLARI

2026 zammı sonrası bazı meslek gruplarında maaşlar yaklaşık olarak şu seviyelere ulaştı:

  • Polis memuru: 80.847 TL
  • Öğretmen: 72.519 TL
  • Uzman öğretmen: 80.370 TL
  • Uzman doktor: 149.577 TL
  • Hemşire: 73.246 TL
  • Avukat: 87.189 TL
MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

İŞTE MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞ TABLOSU...