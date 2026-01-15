Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA : Yüzde 18,6 + Seyyanen artış maaşlara yansıyor! İşte ödeme takvimi...

5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı resmen belli oldu. Kamu çalışanlarına uygulanacak %18,6 oranındaki zam ve buna ek olarak verilecek 1.000 TL'lik seyyanen artışın hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merakla takip ediliyor. Zamlı maaşlar için geri sayım sürerken, yeni tutarların ödenmeye başlanacağı süreç de netleşmeye başladı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi çeşitli meslek gruplarında maaşların ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki memur ve memur emeklilerinin zam farkları hangi tarihte yatırılacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.01.2026 06:36