Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026| Yüzde 18,6 + 1.000 TL cepte! Memura 14 günlük fark kaç TL olacak? İşte yeni hesap tablosu

MEMUR ZAMMI 2026| Yüzde 18,6 + 1.000 TL cepte! Memura 14 günlük fark kaç TL olacak? İşte yeni hesap tablosu

Memur zammı ve memur emeklisi maaşı 5 Ocakta açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Kamu çalışanları yüzde 18,60'lık zam ve 1.000 TL'lik seyyanen zammı ceplerine koydu. 14 günlük maaş farkının ise ne zaman ve ne kadar yatırılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 07:45
Memur ve memur emeklileri için merakla beklenen yeni yıl zammı netleşti. Kamu çalışanları ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi 14 günlük maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. İşte memur ve memur emeklileri için ödeme takvimi...

MEMURLARA YENİ ZAM BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda iki kez toplu sözleşme gereği belirlenen zam oranının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave yüzde 6.85'lik enflasyon farkı ile memur maaşına zam yüzde 18.60 oldu. Bu yıl ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam da yapıldı.

  • Toplam enflasyon: %12,19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam oranı: %18,60
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.

4-C ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını 2025 yılı tutarlarıyla ayın başında aldı.

Tahsis numarasının son hanesi:

1 – 3 olanlara ayın 1'inde
4 – 6 olanlara ayın 2'sinde
7 – 9 olanlara ayın 3'ünde
0 olanlara ayın 4'ünde maaşları yatırıldı.

Memur emeklilerine ayrıca zam farkları hükümet tarafından duyurulacak takvim ile bu ay içinde yatırılacak. Memur emeklilerinin zam farkı ödemelerinin Ocak ayının sonuna doğru (örneğin 26–31 Ocak 2026 arası) banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞLAR CEPTE

Memurlar maaşları her ayın 15'inde banka hesaplarında yatırlıyor. Dün itibarıyla yüzde 18,6 + 1.000 TL seyyanen zamlı yeni maaşlar memurların hesaplarına yatırıldı.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ayrıca 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam fark (14 günlük fark) da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için yüzde 18,60 zamla birlikte polis memurunun maaşı yaklaşık 80.847 TL'ye, öğretmenler için 72.519 TL'ye (uzman öğretmenlerde 80.370 TL), uzman doktor maaşı 149.577 TL'ye, hemşire maaşı 73.246 TL ve avukat maaşı yaklaşık 87.189 TL seviyesine yükseldi.

2026 memur maaş zammı kapsamında yapılan hesaplamaya göre, zamlı maaş ile 2025 Ocak maaşı arasındaki farkın 14 günlük karşılığı unvana göre değişmekle birlikte ortalama 4.500 TL ile 11.000 TL arasında olacak. Örneğin öğretmenler yaklaşık 5.300 TL, polis memurları 5.900 TL, mühendisler 6.800 TL, uzman doktorlar ise yaklaşık 10.900 TL civarında 14 günlük maaş farkı alacak. Söz konusu fark ödemeleri, duyurulacak takvim ile memurların hesaplarına tek seferde yatırılacak.

İşte memurlar için kalem kalem 14 günlük maaş farkı hesabı...