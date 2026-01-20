MEMUR ZAMMI 2026 || Zamlı maaşlar cepte, 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte yeni hesap ve ödeme takvimi

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışları, 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle netleşti. Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, 1.000 TL seyyanen artış da ücretlere eklendi. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından gözler 14 günlük maaş farkının ne zaman ve kaç TL olacağına çevrildi. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...