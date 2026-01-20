Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI 2026 || Zamlı maaşlar cepte, 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte yeni hesap ve ödeme takvimi

MEMUR ZAMMI 2026 || Zamlı maaşlar cepte, 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte yeni hesap ve ödeme takvimi

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışları, 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle netleşti. Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 18,60 oranında zam yapılırken, 1.000 TL seyyanen artış da ücretlere eklendi. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından gözler 14 günlük maaş farkının ne zaman ve kaç TL olacağına çevrildi. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.01.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 07:40
Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaş artışları belli oldu. Kamu çalışanları, ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Şimdi ise milyonlarca kişinin gözü, 14 günlük maaş farkının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Memur ve memur emeklileri için zam farkı ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.

YÜZDE 18,60 + SEYYANEN ZAM

Kamu çalışanları bilindiği üzere yılda iki kez toplu sözleşme gereği belirlenen zam oranının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave yüzde 6.85'lik enflasyon farkı ile memur maaşına zam yüzde 18.60 oldu. Bu yıl ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zam da yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükselirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu.

Memurlar maaşları her ayın 15'inde banka hesaplarında yatırlıyor. Yüzde 18,6 + 1.000 TL seyyanen zamlı yeni maaşlar bu tarihte memurların hesaplarına yatırıldı.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ayrıca 1–14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki zam fark (14 günlük fark) da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılması bekleniyor.

FARK NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için yüzde 18,60 zamla birlikte polis memurunun maaşı yaklaşık 80.847 TL'ye, öğretmenler için 72.519 TL'ye (uzman öğretmenlerde 80.370 TL), uzman doktor maaşı 149.577 TL'ye, hemşire maaşı 73.246 TL ve avukat maaşı yaklaşık 87.189 TL seviyesine yükseldi.

2026 memur maaş zammı kapsamında yapılan hesaplamaya göre, zamlı maaş ile 2025 Ocak maaşı arasındaki farkın 14 günlük karşılığı unvana göre değişmekle birlikte ortalama 4.500 TL ile 11.000 TL arasında olacak.

14 günlük maaş farkı;

Öğretmenler için yaklaşık 5.300 TL,

Polis memurları için yaklaşı 5.900 TL,

Uzman doktorlar ise yaklaşık 10.900 TL civarında olacak.

Söz konusu fark ödemeleri, duyurulacak takvim ile memurların hesaplarına tek seferde yatırılacak.

İşte memurlar için kalem kalem 14 günlük maaş farkı hesabı...

4-C ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark bu ay içerisinde verilecek.

Memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor. Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi.

Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.

4/C MAAŞ FARKI HESABI
Görev Fark Miktarı (TL)
Müsteşar 16.332,41
Genel müdür 14.570,16
Memur (lisans) 6.150,12
Öğretmen 7.323,17
Kaymakam 9.911,04
Başkomiser 7.484,88
Polis memuru 7.376,54
Hemşire (Lisans) 7.323,17
Mühendis 7.323,17
İmam-hatip 7.323,17
En düşük aylık 5.099,71