MEMUR ZAMMI 2026 || Zamlı maaşlar cepte, 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte yeni hesap ve ödeme takvimi

Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi.

Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.