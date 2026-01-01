Trend
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memur maaşına yüzde 19,01 + 1000 TL seyyanen zam! İşte masadaki 5'li hesap
Son dakika haberi... Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına çevrildi. Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak. Memurlar şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koyarken, ekonomistlerin enflasyon tahminleri tüm hesaplamaları değiştirdi. Yeni hesaplamaya göre 19,01 zam oranı öne çıkıyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte masadaki yeni zam hesaplaması…
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:55