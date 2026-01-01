Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memur maaşına yüzde 19,01 + 1000 TL seyyanen zam! İşte masadaki 5'li hesap

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memur maaşına yüzde 19,01 + 1000 TL seyyanen zam! İşte masadaki 5'li hesap

Son dakika haberi... Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına çevrildi. Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak. Memurlar şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koyarken, ekonomistlerin enflasyon tahminleri tüm hesaplamaları değiştirdi. Yeni hesaplamaya göre 19,01 zam oranı öne çıkıyor. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte masadaki yeni zam hesaplaması…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 06:55
Memur zammı kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisi için belli oluyor. Zam maratonu 5 gün sonra açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle son bulacak.

Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmasının ardından kamu çalışanlarına yapılacak zam giderek merak uyandırırken, yapılan tüm zam hesaplamaları ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortaya çıkmasıyla yeniden şekillendi.

Bugüne kadar 4 farklı senaryo masadayken, 32 ekonomistin enflasyon tahminleri memur ve memur emeklisine yapılacak en az ve en çok maaşı ortaya koydu.

Peki en düşük memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte 5 farklı zam senaryosu...

YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE!

Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 5 yerine yüzde 11 zam alacak. Buna ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek.

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı dahil olan şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu.

Buna göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

1. SENARYO: YÜZDE 7,75 ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yüzde 32 zam yapılacak. 6 Aylık enflasyon farkı yüzde 7,75 olurken, toplam zam oranı 19,61 olacak.

En düşük memur maaşı 60.406 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 116 liraya çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 406 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 28 bin 116 liraya yükselecek.

2. SENARYO: YÜZDE 7,07 ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı TÜFE artışı beklentisi 1,08 oldu. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olacak, toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek.

En düşük memur maaşı 61 bin 18 TL'ye çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 942 liraya yükselecek.

3. SENARYO: YÜZDE 6,93 ENFLASYON FARKI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. toplam zam oranı ise 18,7 olarak gerçekleşecek.
En düşük memur maaşı 59 bin 947 TL'ye çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.

4. SENARYO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.

Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon farkı 6,11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17,79 olarak gerçekleşecek. En düşük memur maaşı 59 bin 487 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 704 TL'ye çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 487 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 704 liraya yükselecek.

5. SENARYO

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Bu da yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına yakın bir oranda gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Buna göre 6 aylık enflasyon ortalama olarak yüzde 12,28 olacak. Yüzde 6,93'lik enflasyon farkı ile toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak.

Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik en düşük TÜFE beklentisine göre toplam zam yüzde 18,30, yüzde 1,24'lük en yüksek beklentisine göre ise yüze 19,02 olarak hesaplanıyor.

Buna göre;

En az memur maaşı 59 bin 745 TL'ye, memur emeklisi maaşı 26 bin 819 TL'ye,

Ortalama olarak en düşük memur maaşı 59 bin 947 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 910 TL'ye,

En yüksek ise memur maaşı 60 bin 108 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 983 TL'ye çıkacak.