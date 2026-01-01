MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memur maaşına yüzde 19,01 + 1000 TL seyyanen zam! İşte masadaki 5’li hesap

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı dahil olan şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu.

Buna göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.