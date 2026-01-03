Trend
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az 60 bin TL! İşte 3'lü enflasyon farkı + seyyanen zam hesabı
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşları pazartesi günü artıyor. Memur ve memur emeklisi zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. 5 aylık verilere göre kamu çalışanları en az yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu. 33 ekonomistin enflasyon tahmini memur zammı için ip ucu verdi. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte 3 orana göre enflasyon farkı + seyyanen zam hesabı...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:25