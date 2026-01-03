MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az 60 bin TL! İşte 3’lü enflasyon farkı + seyyanen zam hesabı

YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE!

Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 5 yerine yüzde 11 zam alacak. Buna ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek.