MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına çevrildi. Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak. Memurlar şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koyarken, 32 ekonomist zam oranına ilişkin ipucu verdi. Yeni hesaplamaya göre en düşük memur maaşına en az yüzde 18,30 en çok ise yüzde 19,01 zam yapılacak. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte masadaki yeni zam hesaplaması…
Giriş Tarihi: 02.01.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 07:31