Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına çevrildi. Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak. Memurlar şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koyarken, 32 ekonomist zam oranına ilişkin ipucu verdi. Yeni hesaplamaya göre en düşük memur maaşına en az yüzde 18,30 en çok ise yüzde 19,01 zam yapılacak. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire yüzde kaç zam alacak? İşte masadaki yeni zam hesaplaması…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2026 07:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 07:31
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oluyor. TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle memur ve memur emeklililerinin maaşlarına yapılacak zam oranı kesinlik kazanacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmasının ardından kamu çalışanlarına yapılacak zam giderek merak uyandırırken, yapılan tüm zam hesaplamaları ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortaya çıkmasıyla yeniden şekillendi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

33 ekonomistin enflasyon tahminleri memur ve memur emeklisine yapılacak en az ve en çok maaşı ortaya koydu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Peki en düşük memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte en az ve en çok memur maaşı hesabı...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE!

Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 5 yerine yüzde 11 zam alacak. Buna ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı dahil olan şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Buna göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

33 EKONOMİSTEN MEMUR ZAMMI İÇİN İPUCU

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Buna göre 6 aylık enflasyon ortalama olarak yüzde 12,28 olacak. Yüzde 6,93'lik enflasyon farkı ile toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik en düşük TÜFE beklentisine göre toplam zam yüzde 18,30, yüzde 1,24'lük en yüksek beklentisine göre ise yüze 19,02 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Buna göre;

En az memur maaşı 59 bin 745 TL'ye, memur emeklisi maaşı 26 bin 819 TL'ye,

Ortalama olarak en düşük memur maaşı 59 bin 947 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 910 TL'ye,

En yüksek ise memur maaşı 60 bin 108 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 983 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

Ekonomistlerin beklentisine göre en az ve en çok memur maaşı zam hesabı şu şekilde:

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

TCMB'YE GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ZAMMI

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı TÜFE artışı beklentisi 1,08 oldu. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olacak, toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek.

En düşük memur maaşı 61 bin 18 TL'ye çıkacak.


MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Memurlara en az yüzde 18,30 + seyyanen zam! İşte masadaki en net rakam

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 942 liraya yükselecek.