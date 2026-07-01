Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur, temmuz ayında yapılacak zam için hesaplamalara devam ediyor. Gözler 3 Temmuz'a çevrilirken 17 ekonomistin beklediği rakam ortaya çıktı. Oranlar memur maaşlarına yapılacak en az ve en çok rakamı gözler önüne serdi. İşte masadaki son hesaplamalar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:52
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

Kamuda çalışan milyonlarca memura yapılacak ikinci 6 aylık zam için geri sayım hızla sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesinde ekonomistlerin tahminleri polis, öğretmen, doktor başta olmak üzere en düşük memur maaşına yapılabilecek artışı gözler önüne seriyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE

TÜİK taarfından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

ZAM İÇİN 2 NET ORAN MASADA

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

AA'nın anketinde ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer alması da enflasyonun bu aralıkta gerçekleşme ihtimalini gözler önüne seriyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN TL'Yİ AŞACAK

A'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17.82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13.57'ye ulaşacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23.564 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 31.540 TL ve en düşük memur maaşı 70.288 TL seviyesine yükselecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 17.82
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.14
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13.57

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

MERKEZ BANKASI ANKETİNE GÖRE BEKLENTİLER

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 23.638 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 31.640 TL ve en düşük memur maaşı 70.511 TL seviyesine yükselecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.19
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için oluşacak yeni maaş tablosu:

Meslek Derece/Kademe Mevcut Maaş (TL) %13,57 Zamlı Maaş (TL) %13,93 Zamlı Maaş (TL)
Şube müdürü (üniv. mez) 1/4 94.384 107.191,91 107.531,69
Memur (üniv. mez) 9/1 64.397 73.135,67 73.367,50
Uzman öğretmen 1/4 81.219 92.240,42 92.532,81
Öğretmen 1/4 73.368 83.324,04 83.588,16
Başkomiser 3/1 89.214 101.320,34 101.641,51
Polis memuru 8/1 81.617 92.692,43 92.986,25
Uzman doktor 1/4 150.426 170.838,81 171.380,34
Hemşire (üniv. mez.) 5/1 74.770 84.916,29 85.185,46
Mühendis 1/4 96.211 109.266,83 109.613,19
Teknisyen (lise mez.) 11/1 66.870 75.944,26 76.185,09
Profesör 1/4 135.089 153.420,58 153.906,90
Araştırma görevlisi 7/1 90.568 102.858,08 103.184,12
Vaiz 1/4 76.653 87.054,81 87.330,76
Avukat - 90.000 102.213,00 102.537,00
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniv. Mez) 1/4

  • Mevcut: 94.384 TL

  • %13,57: 107.192 TL

  • %13,93: 107.532 TL

  • %15,68: 109.184 TL

  • %20,49: 113.723 TL

MEMUR (Üniv. Mez) 9/1

  • Mevcut: 64.397 TL

  • %13,57: 73.136 TL

  • %13,93: 73.368 TL

  • %15,68: 74.495 TL

  • %20,49: 77.592 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

  • Mevcut: 81.219 TL

  • %13,57: 92.240 TL

  • %13,93: 92.533 TL

  • %15,68: 93.954 TL

  • %20,49: 97.861 TL

ÖĞRETMEN 1/4

  • Mevcut: 73.368 TL

  • %13,57: 83.324 TL

  • %13,93: 83.588 TL

  • %15,68: 84.872 TL

  • %20,49: 88.391 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

BAŞKOMİSER 3/1

  • Mevcut: 89.214 TL

  • %13,57: 101.320 TL

  • %13,93: 101.642 TL

  • %15,68: 103.203 TL

  • %20,49: 107.494 TL

POLİS MEMURU 8/1

  • Mevcut: 81.617 TL

  • %13,57: 92.692 TL

  • %13,93: 92.986 TL

  • %15,68: 94.415 TL

  • %20,49: 98.340 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

UZMAN DOKTOR 1/4

  • Mevcut: 150.426 TL

  • %13,57: 170.839 TL

  • %13,93: 171.380 TL

  • %15,68: 174.013 TL

  • %20,49: 181.248 TL

HEMŞİRE (Üniv. Mez.) 5/1

  • Mevcut: 74.770 TL

  • %13,57: 84.916 TL

  • %13,93: 85.185 TL

  • %15,68: 86.494 TL

  • %20,49: 90.090 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

MÜHENDİS 1/4

  • Mevcut: 96.211 TL

  • %13,57: 109.267 TL

  • %13,93: 109.613 TL

  • %15,68: 111.297 TL

  • %20,49: 115.925 TL

TEKNİSYEN (Lise Mez.) 11/1

  • Mevcut: 66.870 TL

  • %13,57: 75.944 TL

  • %13,93: 76.185 TL

  • %15,68: 77.355 TL

  • %20,49: 80.572 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

PROFESÖR 1/4

  • Mevcut: 135.089 TL

  • %13,57: 153.421 TL

  • %13,93: 153.907 TL

  • %15,68: 156.271 TL

  • %20,49: 162.769 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

  • Mevcut: 90.568 TL

  • %13,57: 102.858 TL

  • %13,93: 103.184 TL

  • %15,68: 104.769 TL

  • %20,49: 109.125 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

VAİZ 1/4

  • Mevcut: 76.653 TL

  • %13,57: 87.055 TL

  • %13,93: 87.331 TL

  • %15,68: 88.672 TL

  • %20,49: 92.360 TL

AVUKAT

  • Mevcut: 90.000 TL

  • %13,57: 102.213 TL

  • %13,93: 102.537 TL

  • %15,68: 104.112 TL

  • %20,49: 108.441 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

Memur emeklileri için ise oluşacak tablo şu şekilde:

MESLEK Derece Mevcut Maaş (TL) %13,57 Zamlı Maaş (TL) %13,93 Zamlı Maaş (TL)
Müsteşar 1/1 98.784 112.188,99 112.544,61
Genel müdür 1/1 87.541 99.420,31 99.735,46
Şube müdürü (lisans) 1/4 34.955 39.698,39 39.824,23
Memur (lisans) 1/4 27.584 31.327,15 31.426,45
Öğretmen 1/4 41.321 46.928,26 47.077,02
Kaymakam 1. sınıf 1/4 58.010 65.881,96 66.090,79
Başkomiser 1/4 42.175 47.898,15 48.049,98
Polis memuru 1/4 41.484 47.113,38 47.262,72
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.928,26 47.077,02
Mühendis 1/4 42.013 47.714,16 47.865,41
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 34.009,67 34.117,48
Pratisyen hekim 1/4 60.510 68.721,21 68.939,04
Profesör 1/4 70.904 80.525,67 80.780,93
İmam-hatip - 41.321 46.928,26 47.077,02
Avukat 1/4 41.321 46.928,26 47.077,02
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

MÜSTEŞAR 1/1

  • Mevcut: 98.784 TL

  • %13,57: 112.189 TL

  • %13,93: 112.545 TL

  • %15,68: 114.273 TL

  • %20,49: 119.025 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

  • Mevcut: 87.541 TL

  • %13,57: 99.420 TL

  • %13,93: 99.735 TL

  • %15,68: 101.267 TL

  • %20,49: 105.478 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans) 1/4

  • Mevcut: 34.955 TL

  • %13,57: 39.698 TL

  • %13,93: 39.824 TL

  • %15,68: 40.436 TL

  • %20,49: 42.117 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

MEMUR (Lisans) 1/4

  • Mevcut: 27.584 TL

  • %13,57: 31.327 TL

  • %13,93: 31.426 TL

  • %15,68: 31.909 TL

  • %20,49: 33.236 TL

ÖĞRETMEN 1/4

  • Mevcut: 41.321 TL

  • %13,57: 46.928 TL

  • %13,93: 47.077 TL

  • %15,68: 47.800 TL

  • %20,49: 49.788 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

  • Mevcut: 58.010 TL

  • %13,57: 65.882 TL

  • %13,93: 66.091 TL

  • %15,68: 67.106 TL

  • %20,49: 69.896 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

BAŞKOMİSER 1/4

  • Mevcut: 42.175 TL

  • %13,57: 47.898 TL

  • %13,93: 48.050 TL

  • %15,68: 48.788 TL

  • %20,49: 50.817 TL

POLİS MEMURU 1/4

  • Mevcut: 41.484 TL

  • %13,57: 47.113 TL

  • %13,93: 47.263 TL

  • %15,68: 47.989 TL

  • %20,49: 49.984 TL

HEMŞİRE (Lisans) 1/4

  • Mevcut: 41.321 TL

  • %13,57: 46.928 TL

  • %13,93: 47.077 TL

  • %15,68: 47.800 TL

  • %20,49: 49.788 TL

MÜHENDİS 1/4

  • Mevcut: 42.013 TL

  • %13,57: 47.714 TL

  • %13,93: 47.865 TL

  • %15,68: 48.601 TL

  • %20,49: 50.621 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

TEKNİSYEN (Lise) 1/4

  • Mevcut: 29.946 TL

  • %13,57: 34.010 TL

  • %13,93: 34.117 TL

  • %15,68: 34.642 TL

  • %20,49: 36.082 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4

  • Mevcut: 60.510 TL

  • %13,57: 68.721 TL

  • %13,93: 68.939 TL

  • %15,68: 70.000 TL

  • %20,49: 72.909 TL

PROFESÖR 1/4

  • Mevcut: 70.904 TL

  • %13,57: 80.526 TL

  • %13,93: 80.781 TL

  • %15,68: 82.022 TL

  • %20,49: 85.432 TL

İMAM-HATİP

  • Mevcut: 41.321 TL

  • %13,57: 46.928 TL

  • %13,93: 47.077 TL

  • %15,68: 47.800 TL

  • %20,49: 49.788 TL

AVUKAT 1/4

  • Mevcut: 41.321 TL

  • %13,57: 46.928 TL

  • %13,93: 47.077 TL

  • %15,68: 47.800 TL

  • %20,49: 49.788 TL

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