MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte masadaki en az ve en çok rakam

İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için oluşacak yeni maaş tablosu:
|Meslek
|Derece/Kademe
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,57 Zamlı Maaş (TL)
|%13,93 Zamlı Maaş (TL)
|Şube müdürü (üniv. mez)
|1/4
|94.384
|107.191,91
|107.531,69
|Memur (üniv. mez)
|9/1
|64.397
|73.135,67
|73.367,50
|Uzman öğretmen
|1/4
|81.219
|92.240,42
|92.532,81
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|83.324,04
|83.588,16
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|101.320,34
|101.641,51
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|92.692,43
|92.986,25
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|170.838,81
|171.380,34
|Hemşire (üniv. mez.)
|5/1
|74.770
|84.916,29
|85.185,46
|Mühendis
|1/4
|96.211
|109.266,83
|109.613,19
|Teknisyen (lise mez.)
|11/1
|66.870
|75.944,26
|76.185,09
|Profesör
|1/4
|135.089
|153.420,58
|153.906,90
|Araştırma görevlisi
|7/1
|90.568
|102.858,08
|103.184,12
|Vaiz
|1/4
|76.653
|87.054,81
|87.330,76
|Avukat
|-
|90.000
|102.213,00
|102.537,00
Memur emeklileri için ise oluşacak tablo şu şekilde:
|MESLEK
|Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,57 Zamlı Maaş (TL)
|%13,93 Zamlı Maaş (TL)
|Müsteşar
|1/1
|98.784
|112.188,99
|112.544,61
|Genel müdür
|1/1
|87.541
|99.420,31
|99.735,46
|Şube müdürü (lisans)
|1/4
|34.955
|39.698,39
|39.824,23
|Memur (lisans)
|1/4
|27.584
|31.327,15
|31.426,45
|Öğretmen
|1/4
|41.321
|46.928,26
|47.077,02
|Kaymakam 1. sınıf
|1/4
|58.010
|65.881,96
|66.090,79
|Başkomiser
|1/4
|42.175
|47.898,15
|48.049,98
|Polis memuru
|1/4
|41.484
|47.113,38
|47.262,72
|Hemşire (Lisans)
|1/4
|41.321
|46.928,26
|47.077,02
|Mühendis
|1/4
|42.013
|47.714,16
|47.865,41
|Teknisyen (Lise)
|1/4
|29.946
|34.009,67
|34.117,48
|Pratisyen hekim
|1/4
|60.510
|68.721,21
|68.939,04
|Profesör
|1/4
|70.904
|80.525,67
|80.780,93
|İmam-hatip
|-
|41.321
|46.928,26
|47.077,02
|Avukat
|1/4
|41.321
|46.928,26
|47.077,02