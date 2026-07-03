MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için oluşacak yeni maaş tablosu:
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%13,52 Zamlı Maaş
|Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4
|94.384 TL
|107.145 TL
|Memur (Üniv. Mez.) 9/1
|64.397 TL
|73.103 TL
|Uzman Öğretmen 1/4
|81.219 TL
|92.200 TL
|Öğretmen 1/4
|73.368 TL
|83.287 TL
|Başkomiser 3/1
|89.214 TL
|101.276 TL
|Polis Memuru 8/1
|81.617 TL
|92.652 TL
|Uzman Doktor 1/4
|150.426 TL
|170.764 TL
|Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
|74.770 TL
|84.879 TL
|Mühendis 1/4
|96.211 TL
|109.219 TL
|Teknisyen (Lise Mez.) 11/1
|66.870 TL
|75.911 TL
|Profesör 1/4
|135.089 TL
|153.353 TL
|Araştırma Görevlisi 7/1
|90.568 TL
|102.813 TL
|Vaiz 1/4
|76.653 TL
|87.016 TL
|Avukat
|90.000 TL
|102.168 TL
Memur emeklileri için ise oluşan tablo şu şekilde:
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%13,52 Zamlı Maaş
|Müsteşar 1/1
|98.784 TL
|112.141 TL
|Genel Müdür 1/1
|87.541 TL
|99.377 TL
|Şube Müdürü (Lisans) 1/4
|34.955 TL
|39.680 TL
|Memur (Lisans) 1/4
|27.584 TL
|31.313 TL
|Öğretmen 1/4
|41.321 TL
|46.907 TL
|Kaymakam 1. Sınıf 1/4
|58.010 TL
|65.853 TL
|Başkomiser 1/4
|42.175 TL
|47.878 TL
|Polis Memuru 1/4
|41.484 TL
|47.093 TL
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321 TL
|46.907 TL
|Mühendis 1/4
|42.013 TL
|47.693 TL
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946 TL
|33.995 TL
|Pratisyen Hekim 1/4
|60.510 TL
|68.691 TL
|Profesör 1/4
|70.904 TL
|80.491 TL
|İmam-Hatip
|41.321 TL
|46.907 TL
|Avukat 1/4
|41.321 TL
|46.907 TL