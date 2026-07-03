Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam kesinleşti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı TÜFE verileriyle maaş tablosu belli oldu. İşte meslek meslek maaş tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:31
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

Kamuda çalışan milyonlarca memura yapılacak ikinci 6 aylık zam için geri sayım sona erdi. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam oldu? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL'ye yükseldi? İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

6 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 17,76'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 17,76 oranındaki 6 aylık enflasyona şimdiden 23.552 TL'ye ulaştı.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zammı cebe koydu.

En düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL ve en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine yükseldi.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memurlar bu zam oranının yansıtıldığı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. Bu tarihte memurlara ayrıca 14 günlük zam farkı da verilecek. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını zamsız olarak aldı. Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

İşte polis, öğretmen, doktor, hemşire için oluşacak yeni maaş tablosu:

Unvan Mevcut Maaş %13,52 Zamlı Maaş
Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4 94.384 TL 107.145 TL
Memur (Üniv. Mez.) 9/1 64.397 TL 73.103 TL
Uzman Öğretmen 1/4 81.219 TL 92.200 TL
Öğretmen 1/4 73.368 TL 83.287 TL
Başkomiser 3/1 89.214 TL 101.276 TL
Polis Memuru 8/1 81.617 TL 92.652 TL
Uzman Doktor 1/4 150.426 TL 170.764 TL
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1 74.770 TL 84.879 TL
Mühendis 1/4 96.211 TL 109.219 TL
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1 66.870 TL 75.911 TL
Profesör 1/4 135.089 TL 153.353 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 TL 102.813 TL
Vaiz 1/4 76.653 TL 87.016 TL
Avukat 90.000 TL 102.168 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniv. Mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%13,52: 107.145 TL

MEMUR (Üniv. Mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%13,52: 73.103 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%13,52: 92.200 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%13,52: 83.287 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%13,52: 101.276 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%13,52: 92.652 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%13,52: 170.764 TL

HEMŞİRE (Üniv. Mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%13,52: 84.879 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%13,52: 109.219 TL

TEKNİSYEN (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%13,52: 75.911 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%13,52: 153.353 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%13,52: 102.813 TL

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%13,52: 87.016 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%13,52: 102.168 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

Memur emeklileri için ise oluşan tablo şu şekilde:

Unvan Mevcut Maaş %13,52 Zamlı Maaş
Müsteşar 1/1 98.784 TL 112.141 TL
Genel Müdür 1/1 87.541 TL 99.377 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 TL 39.680 TL
Memur (Lisans) 1/4 27.584 TL 31.313 TL
Öğretmen 1/4 41.321 TL 46.907 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 TL 65.853 TL
Başkomiser 1/4 42.175 TL 47.878 TL
Polis Memuru 1/4 41.484 TL 47.093 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 TL 46.907 TL
Mühendis 1/4 42.013 TL 47.693 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 TL 33.995 TL
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 TL 68.691 TL
Profesör 1/4 70.904 TL 80.491 TL
İmam-Hatip 41.321 TL 46.907 TL
Avukat 1/4 41.321 TL 46.907 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

MÜSTEŞAR 1/1

Mevcut: 98.784 TL
%13,52: 112.141 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

Mevcut: 87.541 TL
%13,52: 99.377 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans) 1/4

Mevcut: 34.955 TL
%13,52: 39.680 TL

MEMUR (Lisans) 1/4

Mevcut: 27.584 TL
%13,52: 31.313 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

Mevcut: 58.010 TL
%13,52: 65.853 TL

BAŞKOMİSER 1/4

Mevcut: 42.175 TL
%13,52: 47.878 TL

POLİS MEMURU 1/4

Mevcut: 41.484 TL
%13,52: 47.093 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

HEMŞİRE (Lisans) 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 42.013 TL
%13,52: 47.693 TL

TEKNİSYEN (Lise) 1/4

Mevcut: 29.946 TL
%13,52: 33.995 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4

Mevcut: 60.510 TL
%13,52: 68.691 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam aldı? İşte meslek meslek maaş tablosu

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 70.904 TL
%13,52: 80.491 TL

İMAM-HATİP

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

AVUKAT 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#POLİS