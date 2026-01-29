Memurlar için köklü değişiklik! Sıkı denetim başlıyor! Maaş kesilecek, 3 yıl kamu yasaklanacak

Yeni yılda yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zammı ceplerine koyan memurlar için yeni kuralları getiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'unda yapılan değişiklik aday memurlar ve disiplin süreçlerine ilişkin kuralları köklü biçimde değiştirdi. Düzenleme, özellikle aday memurluk dönemini daha sıkı bir eleme sürecine dönüştürmesiyle dikkat çekti.