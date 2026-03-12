Trend
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Gözler saat 14.00'da... İşte 38 ekonomistin ortak beklentisi
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Gözler saat 14.00'da... İşte 38 ekonomistin ortak beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararını bugün açıklıyor. Saat 14.00'da TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak olan PPK, nasıl bir yol izleyecek? Faiz kararı öncesinde ekonomsitlerin beklentisi belli oldu. 38 ekonomistten 37'si aynı görüşte birleşti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.03.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 09:07