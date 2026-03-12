Trend Galeri Trend Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Gözler saat 14.00'da... İşte 38 ekonomistin ortak beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Gözler saat 14.00'da... İşte 38 ekonomistin ortak beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın ikinci faiz kararını bugün açıklıyor. Saat 14.00'da TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak olan PPK, nasıl bir yol izleyecek? Faiz kararı öncesinde ekonomsitlerin beklentisi belli oldu. 38 ekonomistten 37'si aynı görüşte birleşti. İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde bugün yılın ikinci faiz kararını açıklıyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında bir araya gelecek olan kuruldan çıkacak karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü saat 14.00'da politika faizi kararını kamuoyuna duyuracak.

SON TOPLANTIDA İNDİRİM KARARI ALINMIŞTI

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

38 ekonomistin katıldığı politika faizi beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Bir ekonomist ise 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistler yıl sonu için de beklentilerini açıkladı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

YABANCI KURULUŞLAR NE BEKLİYOR?

JPMorgan TCMB'den PPK toplantısında faiz indirimi beklemiyor. 2026 yıl sonu politika faizi tahminini %30'dan %31'e yükseltti.

HSBC'de Jeopolitik riskler ve enerji fiyatları nedeniyle faizin sabit kalmasının en olası senaryo olduğunu belirtiyor

Goldman Sachs, 2026 yılı içinde faiz indirimlerinin beklenenden daha sınırlı olabileceğini ve yıl boyunca daha temkinli ilerleyeceğini öngörüyor.

Morgan Stanley ise 2026 sonunda politika faizinin yaklaşık %27 civarına gerileyebileceğini tahmin ediyor

Reuters anketine göre uluslararası kurum ekonomistlerinin tamamı TCMB'nin politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı takvimi şu şekilde:

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026