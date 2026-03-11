Trend
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1'i farklı görüşte, işte beklentiler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde yılın ikinci faiz kararını yarın açıklayacak. Faiz kararı öncesinde ekonomsitlerin beklentisi belli oldu. 38 ekonomistten 37'si aynı görüşte birleşti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 07:49