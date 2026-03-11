Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

38 EKONOMİSTİN 37'Sİ AYNI GÖRÜŞTE

38 ekonomistin katıldığı politika faizi beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Bir ekonomist ise 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor.