Trend Galeri Trend Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1'i farklı görüşte, işte beklentiler

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1'i farklı görüşte, işte beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde yılın ikinci faiz kararını yarın açıklayacak. Faiz kararı öncesinde ekonomsitlerin beklentisi belli oldu. 38 ekonomistten 37'si aynı görüşte birleşti. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.03.2026 07:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 07:49
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, pas geçilen Şubat ayının ardından yılın ikinci politika faizi kararı için yarın toplanıyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel piyasa dalgalanmasına karşı likiditeyi sıkılaştırarak Türk Lirası'ndaki ani dalgalanmaların önüne geçen Merkez Bankası'nın atacağı adım piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü saat 14.00'da politika faizi kararını kamuoyuna duyuracak.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

38 EKONOMİSTİN 37'Sİ AYNI GÖRÜŞTE

38 ekonomistin katıldığı politika faizi beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Bir ekonomist ise 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistler yıl sonu için de beklentilerini açıkladı. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

SON TOPLANTIDA İNDİRİM KARARI ALINMIŞTI

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı takvimi şu şekilde:

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 38 ekonomistten sadece 1’i farklı görüşte, işte beklentiler

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026