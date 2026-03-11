Trend
Merkez'den 3 kritik adım: Mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde! 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar?
ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaş, faiz-enflasyon denklemini yeniden hareketlendirdi. Savaşın başlamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda yaşanan hareketlilik kapsamında 3 kritik karara imza attı. Savaş ortamında perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar piyasalara verilecek mesajda önemli olacak. Merkez'in attığı adımlar TL'nin değeri ile beraber mevduat faizleri açısında da etkili olacak.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 12:01