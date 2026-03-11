Trend Galeri Trend Ekonomi Merkez'den 3 kritik adım: Mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde! 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar?

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaş, faiz-enflasyon denklemini yeniden hareketlendirdi. Savaşın başlamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda yaşanan hareketlilik kapsamında 3 kritik karara imza attı. Savaş ortamında perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar piyasalara verilecek mesajda önemli olacak. Merkez'in attığı adımlar TL'nin değeri ile beraber mevduat faizleri açısında da etkili olacak.

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 12:01
Orta Doğu'da başlayan savaş, küresel piyasalarda enflasyon riskini artırırken gerginliğin uzamasının merkez bankalarının faiz artırabileceği ihtimalini yeniden masaya getirdi. Dünyada artan ekonomik endişeler gözleri Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevirdi.

MERKEZ'DEN HIZLI AKSİYON

Gerginlikler artmasıyla piyasaları koruma adına açığa satış işlemi yasaklandı. İlk etapta 2 Mart-6 Mart tarihleri arasında devam etmesi planlanan açığı satış işlemine yönelik yasağın pazartesi günü 13 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verildi. Bir haftalık repo ihalelerine bir süre ara verileceği açıklandı.

Merkez Bankası bunlara ek olarak "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" şeklinde yaptığı açıklama da dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Savaşın 12. Gününe girilirken Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olması, buna bağlı olarak petrol fiyat grafiğindeki sürekli oynaklık enflasyona yönelik endişeleri tüm dünyada artırdı. ABD Merkez Bankası'nın gevşeme döngüsüne gireceğine yönelik beklentiler ötelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Mart Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Savaş ve enflasyon beklentilerine yönelik endişeler eşliğinde yapılacak olan toplantıdan çıkacak karar merak ediliyor. Merkez ocak ayında yaptığı toplantı faiz oranlarını 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verdi. Piyasalar yarın yapılacak toplantı Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 3 yıllık enflasyon tahmini şu şekilde açıklandı:

  • 2026 yılı için, yüzde 15-yüzde 21 aralığında
  • 2027 yılı için, yüzde 6-yüzde 12 aralığında
  • 2028 yılın için ara hedef yüzde 8 şeklinde tahmin edildi.

MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIMASI NE OLACAK?

Merkez Bankası'nın peş peşe attığı adımların mevduat faizleri yatırımcı açısından olumlu yansıması bekleniyor. Repo faizi piyasalarda yüzde 37 olarak görülüyor. Türk Lirası mevduat faizleri haziran ayında yüzde 59,69 seviyelerine kadar yükseldi. Şu anda uygulanan faiz oranları haziran ayında çıkılan seviyelerin altında olmasına rağmen, şubat ayında açıklanan yüzde 31,53'lük enflasyon rakamının üzerinde.

Merkez Bankası verilerine göre en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli mevduat faizi ocak ayında yüzde 45'in üzerindeydi.

  • 1 aya kadar vadeli: %43,19
  • 3 aya kadar vadeli: %45,63
  • 6 aya kadar vadeli: 43,72
  • 1 yıla kadar vadeli: 41,86

Özel kamu bankalarında özellikle yeni müşterileri için mevduat faizi oranları yüzde 40-yüzde 45 arasında değişiyor. Yüzde 44 veren bankada 1.000.000 liranın aylık net getirisi 27.549,05 TL olarak görülürken vade sonu tutarı 1.027.549,05 TL oldu. Aynı faiz oranı ise aylık getiri 2.585 TL olurken vade sonu tutarı 102.585 TL şeklinde hesaplanıyor.

Türkiye'de yatırımcılarını ilk tercihleri arasında yer alan altının yaşanan gelişmelerle dalgalı bir seyir izlediği görüldü. Ons altın şu sıralar 5 bin 200 doların üzerinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ise Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 400 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Mevduat faizlerinin TL'yi destekleyici adımlarla altına güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

Savaşın ilk günlerinde Türkiye'de 2 yıllık tahvil faizleri enflasyon endişeleri ile yüzde 40'ın üzerinde geldi. 5 yıllık tahvil faizi yüzde 36'ya, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 32'ye yükseldi. 11 Mart tarihinde 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 39 seviyelerinin üzerinde seyretmeye devam ederken 5 yıllık tahvil faizi 34,80, 10 yıllık tahvil faizi 31,47 olarak görülüyor. ABD tahvil faizleri ise sürekli artan oynaklık ve belirsizlik ortamında yüzde 4,14 seviyesinde kaldı.