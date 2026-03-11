Merkez’den 3 kritik adım: Mevduat faizleri yüzde 40’ın üzerinde! 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar?

Türkiye'de yatırımcılarını ilk tercihleri arasında yer alan altının yaşanan gelişmelerle dalgalı bir seyir izlediği görüldü. Ons altın şu sıralar 5 bin 200 doların üzerinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ise Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 400 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Mevduat faizlerinin TL'yi destekleyici adımlarla altına güçlü bir alternatif olması bekleniyor.