MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
Parasını bankada değerlendirmek isteyenler ya da yatırımını vadeli hesapta bulunduranlar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan jeopolitik gerilim sonrasında bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı. Peki 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 16:10