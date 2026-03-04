Trend Galeri Trend Ekonomi MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendirmek isteyenler ya da yatırımını vadeli hesapta bulunduranlar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan jeopolitik gerilim sonrasında bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı. Peki 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 16:10
MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Parasını bankada tutan yatırımcılar için bankaları mevduat faizleri önemli bir araştırma konusu. Özellikle jeopolitik gerilimlerin arttığı bu dönemde elindeki mevduatı değerlendirmek isteyenler banka banka faiz oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı önlemlerin ardından bankalardaki mevduat faizleri yeniden şekillenmeye başladı. İşte ayrıntılar...

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerilemişti.

Jeopolitik risklere karşı alınan son önlemler çerçevesinde bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başlanmasıyla yeniden yüzde 40 barajının üzerine yükseldi.

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Merkez Bankası'nın açıkladığı "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri"ne göre ise bankaların elindeki mevcut Türk Lirası mevduat stokuna uygulanan ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları şu şekilde:

  • 1 Aya Kadar Vadeli: %43,19
  • 3 Aya Kadar Vadeli: %45,63 (En yüksek getiri sağlayan vade grubu)
  • 6 Aya Kadar Vadeli: %43,72
  • 1 Yıla Kadar Vadeli: %41,86
  • 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli: %36,14
MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKALARDA SON DURUM NE?

Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri yüzde 38,75, özel bankalarda ise yüzde 40 ila yüzde 45 arasında şekilleniyor.

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

1 milyon TL'nin aylık kazancı en yüksek oran olan yüzde 45,63'e göre, vergiler dahil her ay yaklaşık 37.500 TL. Bir yıllık kazanç ise 456.300 TL civarında. Bileşik faizde ise toplam kazanç 500.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor.

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

1 milyon TL'lik bir anaparanın getirisi şu şekilde hesaplanmaktadır:

Vade Türü Yıllık Brüt Oran 30 Günlük Brüt Kazanç 1 Yıllık Brüt Kazanç
1 Aya Kadar Vadeli %43,19 35.498 TL 431.900 TL
3 Aya Kadar Vadeli %45,63 37.504 TL 456.300 TL
Toplam Ortalama %44,35 36.452 TL 443.500 TL
MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi:

ING

Faiz Oranı: %23

Net Kazanç: 24.195,56 TL

Vade Sonu Tutar: 1.024.195,56 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Vakıfbank

Faiz Oranı: %32

Net Kazanç: 33.271,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271,23 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %34

Net Kazanç: 30.633,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.633,22 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Denizbank

Faiz Oranı: %34,5

Net Kazanç: 35.870,55 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.870,55 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 37.430,14 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.430,14 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 37.430,14 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.430,14 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

İş Bankası

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 37.430,14 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.430,14 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Fibabanka

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 38.123,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.123,67 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

HSBC

Faiz Oranı: %36,75

Net Kazanç: 38.932,84 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.932,84 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Akbank

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 38.469,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.469,86 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Vakıfbank

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 38.469,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.469,86 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

İş Bankası

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 38.989,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.989,73 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

TEB

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 40.282,83 TL

Vade Sonu Tutar: 1.040.282,83 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Enpara

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 39.509,59 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.509,59 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Odeabank

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 39.509,59 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.509,59 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 40.029,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.040.029,45 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Halkbank

Faiz Oranı: %38,75

Net Kazanç: 40.289,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.040.289,38 TL

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 40 barajı aşıldı! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %39,9

Net Kazanç: 41.485,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.485,07 TL