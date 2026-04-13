MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar, güncel faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politikalarıyla birlikte mevduat faizleri yeniden yükseliş eğilimine girerek yüzde 46 seviyesinin üzerine çıktı. Bu durum, TL mevduatı cazip hale getirirken, "1 milyon TL aylık ne kadar kazandırır?" sorusunu da gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 09:41
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Son dönemde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL GÖRÜNÜM ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ:

  • 1 aya kadar vadeli: %45,14
  • 3 aya kadar vadeli: %46,59 (en yüksek ortalama oran)
  • 6 aya kadar vadeli: %43,52
  • 1 yıla kadar vadeli: %43,49
  • 1 yıl ve üzeri: %37,78
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ortalama 3 aylık vadeli mevduat faizleri, piyasada en yüksek getiri segmenti olarak öne çıkıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

BANKALARDA FAİZ ARALIKLARI YÜKSELDİ

Bankalara göre mevduat faiz oranları değişiklik gösteriyor:

  • Kamu bankaları: %36 – %41
  • Özel bankalar: %38 – %45
  • Bazı bankalarda: %47'ye kadar çıkabiliyor

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bu tablo, yatırımcıların banka karşılaştırması yapmasını daha da önemli hale getiriyor.

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Güncel faiz oranlarına göre 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin getirisi yaklaşık olarak 25 bin TL ile 31 bin TL arasında değişiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

En yüksek oranlı bankalarda ise aylık kazanç 31.500 TL seviyesini aşabiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

İŞTE BANKA BANKA 32 GÜNLÜK 1 MİLYON TL GETİRİSİ...

MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bazı bankaların 32 günlük vadeli mevduat getirileri şu şekilde hesaplanıyor:

  • QNB Finansbank (%35): ~25.315 TL
  • HSBC (%37): ~26.761 TL
  • ING Bank (%37,5 – %40): ~27.123 – 29.341 TL
  • Fibabanka (%43,25): ~31.900 TL (yaklaşık)
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
  • Türkiye İş Bankası (%38,5): ~27.847 TL
  • Garanti BBVA (%39): ~28.208 TL
  • Kuveyt Türk (%39,16): ~28.324 TL
  • Vakıf Katılım (%44): ~32.320 TL
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
  • Yapı Kredi (%39,5): ~28.570 TL
  • Akbank (%39,75): ~28.751 TL
  • DenizBank (%40,75): ~29.474 TL
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
  • TEB (%42): ~30.829 TL
  • Türkiye Finans (%42,5): ~31.202 TL
  • Odeabank (%43): ~31.574 TL
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

3 AYLIK VADEDE GETİRİ DAHA DA ARTIYOR

3 aylık vadeli mevduatlarda getiriler doğal olarak yükseliyor:

  • QNB Finansbank (%40): ~43.500 TL
  • HSBC (%41): ~44.600 TL
  • Türkiye İş Bankası (%41,5): ~45.200 TL
  • Garanti BBVA (%42): ~45.800 TL
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
  • Akbank (%42,5): ~46.400 TL
  • Yapı Kredi (%43): ~47.500 TL
  • Fibabanka (%43,25): ~48.000 TL
  • Vakıf Katılım (%44): ~49.500 TL
MEVDUAT FAİZLERİ 2026: 1 Milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Güncel veriler, mevduat faizlerinin özellikle kısa vadede yatırımcıya düzenli ve görece yüksek getiri sunduğunu gösteriyor. 1 milyon TL'lik birikim, bankaya ve faiz oranına bağlı olarak aylık yaklaşık 25 bin TL ile 32 bin TL arasında kazanç sağlayabiliyor.