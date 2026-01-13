Trend Galeri Trend Ekonomi MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu?

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu?

Parasını bankada değerlendirmek isteyenler ya da yatırımını vadeli hesapta bulunduranlar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor. Merkez Bankası'nın 2025 yılında 950 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 38'e çekmesinin ardından yeni yılda mevduat faizlerinde güncellemeye gidildi. 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne oldu? En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe mevduat faizi oranları...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:02
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın Ocak ayı politika faizine çevrildi. Bankadaki yatırımını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler, 2025'te 950 baz puan faiz indirimi yapan Merkez Bankası'nın alacağı kararı merakla bekliyor. Kritik karar öncesinde mevduat faizlerinde güncellemeye gidildi.

Yılbaşında ortalama olarak yüzde 40-45 bandındaki faiz oranları aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜŞTE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka ismi vermeden bileşik olarak uygulanan en yüksek mevduat faiz oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre:

  • 1 aya kadar vadede: %45,18
  • 3 aya kadar vadede: %46,09
  • 6 aya kadar vadede: %43,16
  • 1 yıla kadar vadede: %40,27
  • 1 yıl ve üzeri vadede: %39,01
BANKALARDA DÜŞÜŞ HIZLADI

Yeni yılda öncesi ortalama olarak yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri düşüşe geçti. Bazı özel bankalarda aralık ayında yüzde 50'ye kadar varan mevduat faizleri yeni yılda yüzde 46'ya kadar geriledi. Bazı bankalar bu oranı yüzde 33'e kadar çekti.

100 BİN VE 250 BİN TL'NİN AYLIK KAZANCI NE OLDU?

Bankada 100 bin TL olanlar ortalama olarak yüzde 40 faizle 32 gün sonunda 2.893,15 TL, 250 bin TL'si olanlar ise 7.232,88 TL elde ediyor.

500 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

500 bin TL birikimi olan bir kişi, yüzde 40 yıllık faiz oranı üzerinden aylık yaklaşık 16.667 TL faiz geliri elde edebiliyor. 1 milyon TL birikimi bulunan bir yatırımcı ise aynı faiz oranıyla ayda yaklaşık 33.333 TL kazanabiliyor.

Enpara

Faiz Oranı: %38,00

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.166,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.166,67 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 7.916,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 257.916,67 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 15.833,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 515.833,33 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 31.666,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.031.666,67 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39,50

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.291,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.291,67 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 8.229,17 TL
    Vade Sonu Tutar: 258.229,17 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 16.458,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 516.458,33 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 32.916,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.032.916,67 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %38,50

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.208,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.208,33 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 8.020,83 TL
    Vade Sonu Tutar: 258.020,83 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 16.041,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 516.041,67 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 32.083,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.032.083,33 TL

Akbank

Faiz Oranı: %42,00

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.500 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.500 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 8.750 TL
    Vade Sonu Tutar: 258.750 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 16.296 TL
    Vade Sonu Tutar: 516.296 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 32.593 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.032.593 TL

N Kolay / Fibabanka

Faiz Oranı: %44,00

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.666,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.666,67 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 9.166,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 259.166,67 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 18.333,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 518.333,33 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 36.666,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.036.666,67 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %40,00

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.333,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.333,33 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 8.333,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 258.333,33 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 16.666,67 TL
    Vade Sonu Tutar: 516.666,67 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 33.333,33 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.033.333,33 TL

Odeabank

Faiz Oranı: %45,00

  • 100.000 TL
    Net Kazanç: 3.750 TL
    Vade Sonu Tutar: 103.750 TL

  • 250.000 TL
    Net Kazanç: 9.375 TL
    Vade Sonu Tutar: 259.375 TL

  • 500.000 TL
    Net Kazanç: 18.750 TL
    Vade Sonu Tutar: 518.750 TL

  • 1.000.000 TL
    Net Kazanç: 37.500 TL
    Vade Sonu Tutar: 1.037.500 TL