MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne oldu?

500 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

500 bin TL birikimi olan bir kişi, yüzde 40 yıllık faiz oranı üzerinden aylık yaklaşık 16.667 TL faiz geliri elde edebiliyor. 1 milyon TL birikimi bulunan bir yatırımcı ise aynı faiz oranıyla ayda yaklaşık 33.333 TL kazanabiliyor.