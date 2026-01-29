Trend Galeri Trend Ekonomi MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA: 500 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA: 500 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların beklendiği 150 baz puan yerine 100 baz puanlık faiz indirimine gitti. Politika faizleri yüzde 37'ye çekilirken mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 23,23 olarak beklerken ocak ayı yıllık enflasyonu yüzde 30 oldu. Mevduat faizleri bu haliyle enflasyonun üzerinde getiri sunmaya devam ediyor. Bankalar yüzde kaç mevduat faizi veriyor? İşte detaylar….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:49
Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz kararını beklentilerin açıkladı. Bankada parası olanlar ise mevduat faizi oranlarını takip ediyor. Mevduat enflasyon beklentilerine bakıldığında hala iyi bir getiri sunuyor. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte detaylar…

MERKEZ'DEN 100 BAZ PUAN İNDİRİM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinin yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verdi. Piyasaların beklentisi ise 36,5'lik bir faizdi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi. Merkez Bankası temkinli duruşuna devam ederken bankalar paranın altın gibi değerli metallere akmaması için mevduat faizlerini yukarı tutmayı sürdürüyor.

FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Öte yandan sadece ABD ekonomisini değil, tüm dünya piyasalarını ilgilendiren FED faiz kararı da belli oldu. ABD Merkez Bankası FED piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizlerini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI'NIN BANKALARA UYGULADIĞI FAİZ ORANLARI

Türk Lirası mevduat faizleri 2025 yılı Haziran ayı itibari ile çıktığı yüzde 59,69 seviyesinin altında olmasına rağmen enflasyon karşısında yatırımcısını korumaya yıl boyu devam etti. Merkez Bankası verilerine göre, 16 Ocak haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda faiz oranı yüzde 46,21 olarak görülüyor.

  • 1 aya kadar vadeli: %44,49
  • 3 aya kadar vadeli: %46,21
  • 6 aya kadar vadeli: %42,84
  • 1 yıla kadar vadeli: %41,71

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Yapı Kredi

Faiz oranı: %43

Net Kazanç: 13.892,78 TL

Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

QNB

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 13.525,48 TL

Vade Sonu Tutar: 513.525,48 TL

ING

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 12.786,01 TL

Vade Sonu Tutar: 512.786,01 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 13.380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL