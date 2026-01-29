MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA: 500 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz kararını beklentilerin açıkladı. Bankada parası olanlar ise mevduat faizi oranlarını takip ediyor. Mevduat enflasyon beklentilerine bakıldığında hala iyi bir getiri sunuyor. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar oldu? İşte detaylar…