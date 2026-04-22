MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde son 7 ayın zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,6 ile son yedi ayın en yüksek seviyesine yükseldi.