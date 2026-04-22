Trend Galeri Trend Ekonomi MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendiren ve vadeli mevduatta tutan yatırımcılar, mevduat faizlerindeki son değişimleri yakından izliyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla piyasaların odağı yeniden Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin attığı adımlar, mevduat sahiplerinin lehine sonuçlar doğururken faizler son 7 ayın zirvesine çıktı. Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu ve en yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte güncel mevduat faizleri…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2026 12:12
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde son 7 ayın zirvesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,6 ile son yedi ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKALARDA SON DURUM NE?

Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 25 ila yüzde 27, özel bankalarda ise yüzde 42 ila yüzde 46 arasında şekilleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası mart ayı toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo ihale faizini yüzde 37'de bırakmıştı. TCMB'nin faiz kararı mevduat faizlerindede seyri etkileyecek.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar yaklaşık %42 ile %46 bandında faiz oranlarıyla ortalama 28.000 TL ile 33.000 TL arasında net kazanç elde edebiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Kamu bankalarında ise ortalama yaklaşık 22.000 TL ile 27.000 TL arasında bir kazanç sağlanıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
AKBANK

FAİZ ORANI: %42
NET KAZANÇ: 30.378,08 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.030.378,08

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

GARANTİ BANKASI

FAİZ ORANI: %42
NET KAZANÇ: 30.378,08 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.030.378,08

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

QNB

FAİZ ORANI: %44,5
NET KAZANÇ: 27.204,66 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.027.204,66 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

TEB

FAİZ ORANI: %45
NET KAZANÇ: 28.106,38 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.028.106,38 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

ING TURUNCU HESAP

FAİZ ORANI: %45
NET KAZANÇ: 33.066,33 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.033.066,33 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

DENİZBANK

FAİZ ORANI: %43,5
NET KAZANÇ: 31.463,01 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.031.463,01 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

YAPI KREDİ

FAİZ ORANI: %43
NET KAZANÇ: 27.785,55 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.027.785,55 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için kritik karar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

ZİRAAT BANKASI

FAİZ ORANI: %42
NET KAZANÇ: 30.378,08 TL
VADE SONU BAKİYE: 1.030.378,08 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #MEVDUAT FAİZİ