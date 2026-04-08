MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendirmek isteyenler veya yatırımını vadeli hesapta tutanlar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerilim sona erkerken gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Savaşın ilk günlerinden bu yana çeşitli tedbirler alan TCMB'nin hamlesi bankada parası olanlara yaradı. Mevduat faizlerinde yüzde 46 sınırı aşıldı. Öyle ki aylık bazda yatırım araçları arasında en yüksek reel getiri, mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 14:17
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu omayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKADA PARASI OLANLAR SAVAŞTAN KÂRLI ÇIKTI

Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararının ardından yüzde 45'i aştı.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Faiz oranları Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı öncesinde yeniden şekillenmeye başladı.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Bankalarda ortalama olarak uygulanan 3 aylık mevduat faizi oranı yüzde 46.59'a yükseldi.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre 27 Mart sonu ile biten haftada bankaların elindeki mevcut Türk Lirası mevduat stokuna uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde oldu:

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı
  • 1 Aya Kadar Vadeli: %45.14
  • 3 Aya Kadar Vadeli: %46.59 (En yüksek getiri sağlayan vade grubu)
  • 6 Aya Kadar Vadeli: %43.52
  • 1 Yıla Kadar Vadeli: %43.49
  • 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli: %37.78
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKALARDA SON DURUM NE?

Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 36 ila yüzde 41, özel bankalarda ise yüzde 38 ila yüzde 45 arasında şekilleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Bazı bankalarda ise bu oran yüzde 47'ye ulaştı.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar yaklaşık yüzde 43'e varan faiz oranlarıyla ortalama 25 bin TL ile 31 bin TL arasında net kazanç elde edebiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Örneğin en yüksek oranlı tekliflerde 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi yaklaşık 25.484 TL seviyesinde gerçekleşirken, farklı bankalarda bu tutar 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi:

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

HSBC
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

ING Bank
Faiz Oranı: %37,5 – %40
Net Kazanç: 27.123,29 TL – 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL – 1.029.340,63 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %39,16
Net Kazanç: 28.323,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.323,95 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Akbank
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 28.750,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.750,68 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

TEB
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Odeabank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Fibabanka
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: ~31.900 TL
Vade Sonu Tutar: ~1.031.900 TL

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar kârlı çıktı İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL