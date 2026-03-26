MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda yüzde 45 barajı yıkıldı.. İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendirmek isteyenler veya yatırımını vadeli hesapta tutanlar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerilim sonrası yükselişe geçen mevduat faizleri yüzde 45 sınırını aştı. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 13:37
Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu omayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bu dönemde, ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararının ardından yeniden şekillenmeye başladı.

Merkez Bankası'nın faizleri Mart ayında sabit tutmasının ardından mevduat faizleri yüzde 45'i aştı.

Merkez Bankası'nın "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri"ne göre bankaların elindeki mevcut Türk Lirası mevduat stokuna uygulanan ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları şu şekilde:

  • 1 Aya Kadar Vadeli: %44.32
  • 3 Aya Kadar Vadeli: %45.24 (En yüksek getiri sağlayan vade grubu)
  • 6 Aya Kadar Vadeli: %43.54
  • 1 Yıla Kadar Vadeli: %43.48
  • 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli: %37.04
BANKALARDA SON DURUM NE?

Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 36 ila yüzde 40, özel bankalarda ise yüzde 38 ila yüzde 45 arasında şekilleniyor.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?

Bankada 1 milyon TL'si olanlar için 32 günlük (aylık) vadede en yüksek kazanç 32.320,15 TL olurken, vade süresi 92 güne (3 aya) uzatıldığında ise toplam kazanç 93.488,47 TL gibi ciddi bir artış gösteriyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi:

32 Günlük (Aylık) Vade Getirileri

Vakıf Katılım

  • Kâr Payı Oranı: %44
  • Net Kazanç: 32.320,15 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Fibabanka

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 31.574,49 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Burgan Bank (ON Plus)

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 31.574,49 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: %42,5
  • Net Kazanç: 31.201,85 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
ING

  • Faiz Oranı: %40
  • Net Kazanç: 29.340,63 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
İş Bankası

  • Faiz Oranı: %37,5
  • Net Kazanç: 27.123,29 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
92 Günlük (3 Aylık) Vade Getirileri

Burgan Bank (ON Plus)

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 93.488,47 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.093.488,47 TL

Kuveyt Türk

  • Kâr Payı Oranı: %41,07
  • Net Kazanç: 85.403,1 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.085.403,1 TL
İş Bankası

  • Faiz Oranı: %38
  • Net Kazanç: 79.019,18 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.079.019,18 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: %36,75
  • Net Kazanç: 79.381,45 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.079.381,45 TL
ING

  • Faiz Oranı: %23
  • Net Kazanç: 48.976,54 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.048.976,54 TL
365 Günlük (1 Yıllık) Vade Getirileri

Burgan Bank (ON Plus)

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 425.578,53 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.425.578,53 TL
DenizBank

  • Faiz Oranı: %41,5
  • Net Kazanç: 359.094,85 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.359.094,85 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: %36,75
  • Net Kazanç: 353.997,93 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.353.997,93 TL
Fibabanka

  • Faiz Oranı: %36
  • Net Kazanç: 345.652,78 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.345.652,78 TL
İş Bankası

  • Faiz Oranı: %32,5
  • Net Kazanç: 276.250 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.276.250 TL
ING

  • Faiz Oranı: %23
  • Net Kazanç: 208.887,72 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.208.887,72 TL