Trend Galeri Trend Ekonomi Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

Mevduat faizleri, yıl başından bu yana en yüksek seviyelere yükselirken 1 milyon liranın 32 günlük getirisi asgari ücreti çoktan geride bıraktı. Türk Lirası'nın değerini artırmaya yönelik adımlarla TL mevduat faizleri 2025 yılının yaz aylarında çıktığı yüzde 53'ün biraz altın seyrediyor. En çok mevduat faizi veren bankalar belli oldu. İşte banka banka getiri hesabı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 13:05
Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. Son olarak 2025 yılının yaz aylarında rekor seviyelere gelen mevduat faizleri yatırımcısını güldürmeyi sürdürüyor.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT BIRAKTI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

Merkez Bankası açıklama metninde "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 oldu. Nisan ayında önceki aylara göre yüksek gelen enflasyon sonrası faiz kararlarının nasıl şekilleneceği de merak edildi.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

Bir sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026'da yapılacak. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber petrol fiyatlarının seyrinin alınan kararlarda etkili olması bekleniyor.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

TAHVİL FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

Öte yandan devlet tahvil faizleri de yükseldi. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 41,22 düzeyinde seyrederken 5 yıllık tahvil faizleri yüzde 38,39, 10 yıllıklar ise yüzde 34,24.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Bazı özel bankalarda yüzde 45'te bulunan mevduat faizleri yatırımcılar için cazip bir getiri sağlayabiliyor. Yüzde 45 faizle 1 milyon liranın getirisi 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

Merkez Bankası verilerine göre mevduat faizi oranları
24 Nisan 2026 haftası

  • 1 aya kadar vadeli: %46,33
  • 3 aya kadar vadeli: %48,64
  • 6 aya kadar vadeli: %44,74
  • 1 yıla kadar vadeli: 39,26

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

GÜNCEL MEVDUAT FAİZLERİ

AKBANK

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

GARANTİ

Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

ING

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33
Vade Sonu Bakiye: 1.033.066,33 TL

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 28.113,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL

Mevduat faizleri zirvede: 32 günde 30 bin lira net kar: En yüksek faiz veren bankalar...

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 28.397,23 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.397,23 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEVDUAT FAİZLERİ #TÜRK LİRASI #TL MEVDUAT FAİZLERİ