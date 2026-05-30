Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu?

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?

Yıllık yüzde 45 faiz oranı baz alındığında, 1 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonunda elde edeceği net getiri yaklaşık 30 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. Ancak stopaj oranları ve bankaların uyguladığı özel kampanyalar bu tutarın değişmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar, en yüksek getiriyi elde edebilmek için bankaların güncel mevduat faiz oranlarını karşılaştırarak karar vermeyi tercih ediyor.