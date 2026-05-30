Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL’nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirasını desteklemeye yönelik adımlarının ardından mevduat faizleri yüksek seviyelerini korumayı sürdürüyor. Kısa vadeli yatırım araçlarına yönelen tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizleri yüzde 45'in üzerine çıkarken, 32 günlük vadede 1 milyon TL'nin sağlayacağı getiri de merak konusu oldu. Peki güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazancı ne kadar? İşte bankalara göre mevduat faizleri ve getiriler...

Giriş Tarihi: 30.05.2026 09:55
Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların kısa vadeli getirilere olan ilgisini artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararının ardından bankaların sunduğu yüzde 45'i aşan mevduat oranları dikkat çekerken, 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı da yeniden merak edilen konular arasında yer aldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantısında politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Kurulun açıklamasında, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülemeyen gelişmeler yaşanması durumunda ilave makroihtiyati tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade edildi. Ayrıca likidite koşullarının yakından takip edileceği ve gerekli görülen araçların kararlılıkla kullanılacağı vurgulandı.

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısının 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Ekonomi uzmanları ise küresel piyasalardaki gelişmelerin ve enerji fiyatlarındaki hareketliliğin para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 45 BANDINDA

Bankalar, özellikle kısa vadeli mevduat hesaplarında yatırımcılara yüzde 45 seviyelerine ulaşan faiz oranları sunuyor. Oranlar bankalara göre değişiklik gösterse de yüksek getiri arayan tasarruf sahiplerinin mevduata ilgisi sürüyor.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?

Yıllık yüzde 45 faiz oranı baz alındığında, 1 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonunda elde edeceği net getiri yaklaşık 30 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. Ancak stopaj oranları ve bankaların uyguladığı özel kampanyalar bu tutarın değişmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar, en yüksek getiriyi elde edebilmek için bankaların güncel mevduat faiz oranlarını karşılaştırarak karar vermeyi tercih ediyor.

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI...

N KOLAY BONO

  • %41 Faiz Oranı
  • 3.100,99 TL Net Kazanç
  • 103.100,99 TL Vade Sonu Bakiye
İŞ BANKASI

  • %38 Faiz Oranı
  • 2.748,49 TL Net Kazanç
  • 102.748,49 TL Vade Sonu Bakiye
AKBANK

  • %42,5 Faiz Oranı
  • 3.073,97 TL Net Kazanç
  • 103.073,97 TL Vade Sonu Bakiye

ANADOLU BANK

  • %45 Faiz Oranı
  • 2.893,3 TL Net Kazanç
  • 102.893,3 TL Vade Sonu Bakiye
GARANTİ E-VADELİ HESAP

  • %41 Faiz Oranı
  • 2.965,48 TL Net Kazanç
  • 102.965,48 TL Vade Sonu Bakiye
TÜRKİYE FİNANS

  • %44 Kar Payı Oranı
  • 2.509,22 TL Net Kazanç
  • 102.509,22 TL Vade Sonu Bakiye

GETİR FİNANS

  • %43 Faiz Oranı
  • 2.683,83 TL Net Kazanç
  • 102.683,83 TL Vade Sonu Bakiye

DENİZBANK

  • %43,5 Faiz Oranı
  • 3.194,73 TL Net Kazanç
  • 103.194,73 TL Vade Sonu Bakiye

ODEA BANK

  • %45 Faiz Oranı
  • 2.655,8 TL Net Kazanç
  • 102.655,8 TL Vade Sonu Bakiye

ALTERNATİF BANK

  • %46 Faiz Oranı
  • 2.705,04 TL Net Kazanç
  • 102.705,04 TL Vade Sonu Bakiye

ING

  • %45 Faiz Oranı
  • 2.810,64 TL Net Kazanç
  • 102.810,64 TL Vade Sonu Bakiye
ZİRAAT KATILIM

  • %36 Kar Payı Oranı
  • 1.986,05 TL Net Kazanç
  • 101.986,05 TL Vade Sonu Bakiye

TEB

  • %45 Faiz Oranı
  • 2.810,64 TL Net Kazanç
  • 102.810,64 TL Vade Sonu Bakiye

ONB

  • %45 Faiz Oranı
  • 2.810,64 TL Net Kazanç
  • 102.810,64 TL Vade Sonu Bakiye

FİBABANK

  • %46 Faiz Oranı
  • 2.705,04 TL Net Kazanç
  • 102.705,04 TL Vade Sonu Bakiye

ENPARA

  • %33 Faiz Oranı
  • 2.386,85 TL Net Kazanç
  • 102.386,85 TL Vade Sonu Bakiye

HALKBANK E-MEVDUAT HESABI

  • %32 Faiz Oranı
  • 2.314,52 TL Net Kazanç
  • 102.314,52 TL Vade Sonu Bakiye

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
