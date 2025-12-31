MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA: 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

500 BİN TL'NİN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 42 faiz veren bir bankada 500 bin liranın getirisi 15 bin 414 lira olarak görülüyor. Vade sonu tutarı ise 515 bin 414 lira oluyor. Yüzde 45 faizli bir başka bankada ise net kazanç 16 bin 533 lira oluyor. Vade sonu tutarı 516 bin 533 TL olarak hesaplanıyor.