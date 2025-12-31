Trend Galeri Trend Ekonomi MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimleriyle yeniden güncellendi. Yüksek faiz döneminde yatırımcısına kazandıran mevduat faizi oranları cazibesini sürdürüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30 seviyelerinde görülüyor. Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz oranları ise 3 aya kadar vadelilerde yüzde 45 seviyelerine kadar çıkıyor. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:37
Merkez Bankası'nın faiz kararları bankada parası olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Mevduat faizleri için oranlar da Merkez Bankası'nın kararına göre yeniden şekilleniyor. Yüzde 42 faizle 500 bin liranın getirisi ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayında yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

Merkez Bankası faiz kararına rağmen bankalarda mevduat faizleri güçlü duruşunu korumaya devam etti. Merkez Bankasınca bankalara uygulanan faiz oranları şu şekilde:
  • 1 aya kadar vadeli: %45,28
  • 3 aya kadar vadeli: %46,15
  • 6 aya kadar vadeli: %43,49
  • 1 yıla kadar vadeli: %41,18
MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Bankaların TL mevduat faizlerine uyguladıkları faiz oranları yüzde 40'ın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu oranlar enflasyon beklentilerinin üzerinde bulunuyor.

500 BİN TL'NİN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 42 faiz veren bir bankada 500 bin liranın getirisi 15 bin 414 lira olarak görülüyor. Vade sonu tutarı ise 515 bin 414 lira oluyor. Yüzde 45 faizli bir başka bankada ise net kazanç 16 bin 533 lira oluyor. Vade sonu tutarı 516 bin 533 TL olarak hesaplanıyor.