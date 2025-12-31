MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimleriyle yeniden güncellendi. Yüksek faiz döneminde yatırımcısına kazandıran mevduat faizi oranları cazibesini sürdürüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30 seviyelerinde görülüyor. Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz oranları ise 3 aya kadar vadelilerde yüzde 45 seviyelerine kadar çıkıyor. Bankalarda mevduat faizi oranları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:37