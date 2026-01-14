Milyarlarca dolarlık tehdit: Çin Tayvan çatışması dünyayı kilitleyebilir
Dünya Latin Amerika ülkesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yatağından kaldırıp tutuklandığı görüntülerin şokunu atlatamadı. Küre haritayı Uzak Doğu'ya doğru çevirdiğinizde 35,55 milyar dolarlık bombanın fitili ateşlenmek üzere. Çin'in Tayvan'a olası saldırısı Venezuela'yı gölgede bırakacak boyutta. Zira, 36 bin 193 kilometrelik Tayvan, dünya yarı iletken pazar payının büyük bölümünü elinde tutuyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:34