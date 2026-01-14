Milyarlarca dolarlık tehdit: Çin Tayvan çatışması dünyayı kilitleyebilir

Bu noktada Çin ile Tayvan arasında gerçekleşecek bir çatışma ya da Çin'in Tayvan'a girmesi küresel tedarik zincirlerini tehdit eden bir sürece dönüşebilir. Öte yandan yine tehdit altındaki bölgenin önemli alanlarından biri olan Güney Çin Denizi'ndeki yıllık 3,9 trilyon sterlinlik ticaret hacmini de tehlikeye atabilir. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin'in Tayvan'ı tam ölçekli işgali küresel ekonomik çıktıyı %2,8'e kadar azaltabilir.