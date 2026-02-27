Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Milyonlar Mart'ta açıklanacak rakamlara odaklandı! İşte enflasyon, büyüme ve faizde beklentiler
Milyonlar Mart'ta açıklanacak rakamlara odaklandı! İşte enflasyon, büyüme ve faizde beklentiler
Milyonlarca kişi Mart ayında açıklanacak büyüme, enflasyon ve faiz kararına odaklandı. 2 Mart'ta 2025 yılı büyüme rakamı belli olacak. 3 Mart'ta ise konut ve iş yeri kira artış oranını, memur ve emekli maaşına yapılacak Temmuz zammını yakından ilgilendiren enflasyon verileri açıklanacak. Merkez Bankası ise politika faizi için 12 Mart'ta kararını verecek.
Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 12:56