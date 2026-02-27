Milyonlar Mart’ta açıklanacak rakamlara odaklandı! İşte enflasyon, büyüme ve faizde beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Mart'ta şubat ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplanmıştı.