Trend Galeri Trend Ekonomi Milyonlar Mart'ta açıklanacak rakamlara odaklandı! İşte enflasyon, büyüme ve faizde beklentiler

Milyonlarca kişi Mart ayında açıklanacak büyüme, enflasyon ve faiz kararına odaklandı. 2 Mart'ta 2025 yılı büyüme rakamı belli olacak. 3 Mart'ta ise konut ve iş yeri kira artış oranını, memur ve emekli maaşına yapılacak Temmuz zammını yakından ilgilendiren enflasyon verileri açıklanacak. Merkez Bankası ise politika faizi için 12 Mart'ta kararını verecek.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 12:56
Türkiye ekonomisinde gözler martta büyüme, ihracat ve enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararına çevrildi.

BÜYÜME İÇİN BEKLENTİLER YÜZDE 3,5 YÖNÜNDE

Piyasaların gözü 2 Mart'ta geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2025'e ilişkin büyüme verisinde olacak. Geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyümüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimiz dünya ortalamasının üstünde. Hem don hem kuraklık yaşadığımız tarımın, enflasyonu gıda fiyatları kanalıyla olumsuz etkilediği bir yıl olmasına rağmen ilk üç çeyrekte 3,7 büyüdük. Yıl genelinde de 3,5 civarı bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 4,1 ve 2028-2031 yıllarında yüzde 4'er büyümesinin bekliyor.

MİLYONLAR 3 MART'TA ODAKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da şubat ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış göstermişti.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçmişti.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,05 seviyesindeyken, bu dönemde yüzde 2,54'e yükseldi.

Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonu enflasyon tahmin aralığının 2 puan yukarı çekildiğini söyledi. Buna göre 2026 sonu için daha önce yüzde 13-19 olan enflasyon tahmin aralığı yüzde 15-21 seviyesine yükseltildi. 2027 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 6-12 olarak belirlendi.

YABANCI KURULUŞLARIN BEKLENTİLERİ

Hollanda merkezli bankacılık devi ING, aylık enflasyonun yüzde 2,9 olacağını, yıllık enflasyonun ise bir önceki aydaki yüzde 30,7'den yüzde 31,4'e yükseleceğini öngördü.

Moody's 2026 yıl sonu için yıllık TÜFE tahmini yaklaşık yüzde 22 olarak açıklarken, ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America (BoFA), 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak duyurdu.

J.P. Morgan 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 23'ten yüzde 24'e yükseltti.

IMF, enflasyonun gelecek yıl yüzde 19'a gerileyeceğinin, daha sonra 2031'e kadar yüzde 15 olacağının tahmin ediyor.

ALTIN MI YOKSA BORSA MI DAHA ÇOK KAZANDIRACAK?

TÜİK, 9 Mart'ta şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. TÜFE ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşmişti.

Kurum, 10 Mart'ta ise ocak ayı sanayi üretim endeksini kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış göstermişti

FAİZ KARARI 12 MART'TA

Piyasaların gözü 12 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulundan (PPK) çıkacak faiz kararına odaklanacak. PPK, ocaktaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

BofA, TCMB'nin temkinli duruşunu korumasını bekliyor. BofA,Politika faizinde mart ayında indirim sürecinin devam etmesi beklenirken, mart ayında 50 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 36,50 seviyesine çekileceği tahmin ediyor.

CARİ AÇIK KAMUOYUNA DUYURULACAK

Merkez Bankası, 12 Mart'ta ocak ayı ödemeler dengesi sonuçlarını duyuracak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Mart'ta şubat ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 23 Mart'ta söz konusu aya ilişkin tüketici güven endeksini paylaşacak. Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 artışla 85,7'ye yükselmişti.

Kurum, 25 Mart'ta 2025 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini, 30 Mart'ta ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıklayacak.

Mart ayının son günü ise TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistiklerini, şubat ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.