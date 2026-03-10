Milyonlara devletten geri ödemesiz 735 bin TL! Son 3 gün kaldı... İşte hibe desteğinin şartları

İşletmenin faaliyet göstermeye başlamasının ardından ise sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletme giderleri için destek veriliyor. Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi giderler için belge karşılığında işletme giderlerinin yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık en fazla 145 bin lira ödeme yapılabiliyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde kira desteği bulunmadığı için bu kalemde verilecek destek en fazla 75 bin lira ile sınırlı tutuluyor.