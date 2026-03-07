Trend Galeri Trend Ekonomi Milyonlara en az 123 bin 312 TL ödenecek! Tabloya bak öğren... İşte doğum izni rapor parası hesabı

Milyonlara en az 123 bin 312 TL ödenecek! Tabloya bak öğren... İşte doğum izni rapor parası hesabı

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa ile çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor. Düzenleme çerçevesinde annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne yükselecek. Bu süre zarfında doğum iznindeki annelere ödenen rapor parası daha da artacak. Anneler bu süre zarfında en az 123 bin 312 lira alacak. İşte maaşa göre ayrıntılı tablo...

Giriş Tarihi: 07.03.2026 17:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 18:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan torba yasa teklifiyle ücretli doğum izinlerinde önemli bir artış öngörülüyor.

Teklif yasalaşırsa:

  • Anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak

  • Babalar için izin 5 günden 10 güne yükselecek

Düzenleme ile çalışan anne ve babaların hem doğum sonrası aileye daha fazla zaman ayırması hem de maddi açıdan desteklenecek.

ANNELERİN DOĞUM İZNİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

SGK'ya bağlı çalışan anneler için doğum izni ödemesi, analık geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında yapılıyor. Rapor parası olarak da bilinen ödeme son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor.

En düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere ödenecek rapor parası da artacak. Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca annelerin eline en az 123 bin 312 lira geçecek.

Bu rakam brüt maaşa göre daha da artacak. Brüt maaş ortalaması 40 bin lira olana 112 gün için 149 bin 333 lira, 50 bin lira olana da 186 bin 667 lira ödenecek.

MEMUR ANNELER NE KADAR ALACAK?

Devlet memurları için maaş ödemesi, doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam ediyor. Ek ders veya fazla mesai ödemeleri hariç, maaş kesintisi yapılmıyor. Yani bu durumda, yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL yatırılacak.

BABALAR İZİN SÜRESİNCE NE KADAR ALACAK?

Babalar için 10 günlük izin süresince herhangi bir maaş kesintisi yapılmıyor. Bu süre zarfında çalışan baba, herhangi bir kesinti yaşamadan maaşını aynen almaya devam edecek.

İşte maaşlara göre doğum izni süresince yapılacak toplam ödeme