Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Milyonlara en az 123 bin 312 TL ödenecek! Tabloya bak öğren... İşte doğum izni rapor parası hesabı
Milyonlara en az 123 bin 312 TL ödenecek! Tabloya bak öğren... İşte doğum izni rapor parası hesabı
AK Parti tarafından Meclis'e sunulan torba yasa ile çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına çıkıyor. Düzenleme çerçevesinde annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne yükselecek. Bu süre zarfında doğum iznindeki annelere ödenen rapor parası daha da artacak. Anneler bu süre zarfında en az 123 bin 312 lira alacak. İşte maaşa göre ayrıntılı tablo...
Giriş Tarihi: 07.03.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 18:08