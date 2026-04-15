Trend Galeri Trend Ekonomi Milyonlara geri ödemesiz 241 milyon euro verilecek! Gençler öncelikli yeni teşvik dalgası başladı

Milyonlara geri ödemesiz 241 milyon euro verilecek! Gençler öncelikli yeni teşvik dalgası başladı

Tarımda yeni teşvik dalgası başladı. 2026'da verilecek tarım destekleri yalnızca üretimi değil, işleme, enerji ve kırsal kalkınmayı kapsayan yeni bir modele dönüştü. Bu kapsamda gençler öncelikli olmak üzere milyonlara geri ödemesiz 241 milyon euro verilecek. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.04.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 06:41
2026 yılıyla birlikte Türkiye'de tarım destekleri yeni bir faza geçti. Özellikle Avrupa Birliği destekli IPARD III Programı kapsamında açıklanan yeni çağrılar, yalnızca klasik üretimi değil, tarımın işlenmesi, enerjiye entegrasyonu ve kırsal kalkınmanın farklı alanlarını kapsayan daha geniş bir çerçeve sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu koordinasyonunda yürütülen programda 2026 yılı için yaklaşık 241 milyon euroluk hibe bütçesi ayrıldı.

Bu kaynağın toplamda 400 milyon euroya yaklaşan bir yatırım hacmi oluşturması bekleniyor.

Yeni dönemde dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, desteklerin sadece üretimle sınırlı kalmaması. Çiftlik modernizasyonu ve hayvancılık yatırımlarının yanı sıra gıda işleme tesisleri, paketleme ve depolama altyapıları da destek kapsamına alındı. Böylece üretimin yanı sıra katma değer yaratan süreçler de teşvik ediliyor.

Süt ve et işleme tesislerinden meyve-sebze paketleme hatlarına kadar uzanan yatırımlar, hem iç piyasada hem de ihracatta rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

2026 teşviklerinde öne çıkan bir diğer alan ise enerji yatırımları. Tarımsal işletmelerin kendi elektriklerini üretmesine yönelik güneş enerjisi sistemleri artık daha geniş kapsamda destekleniyor.

Bu yatırımlar, artan enerji maliyetleri karşısında üreticinin giderlerini dengelemesine katkı sağlarken, aynı zamanda sürdürülebilir üretim modeline geçişi hızlandırıyor.

Enerji ile tarımın entegre edildiği bu model, özellikle büyük ölçekli işletmelerde maliyet yapısını doğrudan etkileyen bir unsur haline gelmiş durumda.

ENTEGRASYON ARANIYOR
Programın genişleyen bir diğer ayağı ise kırsal turizm ve alternatif gelir alanları. Çiftlik temelli konaklama tesisleri, agroturizm projeleri ve kırsal yaşam deneyimi sunan yatırımlar da destek kapsamına dahil edildi.

Bu yaklaşım, tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak değil, aynı zamanda hizmet sektörüyle entegre bir ekonomik alan olarak konumlandırıyor. Özellikle turizm potansiyeli olan bölgelerde bu tür yatırımların yaygınlaşması bekleniyor.

Yeşil dönüşüm başlığı altında ise çevre dostu üretim süreçleri teşvik ediliyor. Organik gübre üretimi, atık yönetimi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi alanlar yeni dönemin önemli destek kalemleri arasında yer alıyor. Avrupa Birliği uyum süreciyle paralel ilerleyen bu politikalar, çevresel standartların yükseltilmesini ve tarımda karbon ayak izinin azaltılmasını hedefliyor.

GENÇLERE ÖNCELİK VAR
Kadın ve genç girişimcilere yönelik destekler de 2026 programının önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor. Başvurularda sağlanan ilave puanlama sistemi sayesinde bu grupların projelerinin desteklenme oranı artırılıyor. Son yıllarda tarım sektörüne katılan genç yatırımcı ve kadın girişimci sayısındaki artış, bu politikanın sahaya yansıyan sonuçları arasında gösteriliyor.