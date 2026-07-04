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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar: Trafik cezası alanlar bunu bilmeden hareket etmesin
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar: Trafik cezası alanlar bunu bilmeden hareket etmesin
Danıştay, hız sınırını aştığı gerekçesiyle kesilen trafik cezasılarına karşı milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Kararda, kesinleşmeyen idari para cezaları için tahsil süreci başlatılamayacağı vurgulandı.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 15:21