Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal karar: Trafik cezası alanlar bunu bilmeden hareket etmesin

Karara göre, itiraz süreci devam ederken ve ceza henüz kesinleşmeden idare tarafından ödeme emri düzenlenerek tahsilat süreci başlatılamayacak. Böylece yargı süreci sonuçlanmadan vatandaşlardan cebri tahsil yoluna gidilmesinin önüne geçilmiş oldu.