Milyonları ilgilendiren düzenlemede o detaya dikkat! Doktor raporu şart... İşte doğum izni ayrıntıları
TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle annelerin 16 hafta olan doğum izinleri 24 haftaya çıkartıldı. Anneler bunun 5 ayını doğumdan sonra kullanabilecek. Düzenlemede babalar da unutulmadı. Düzenlemede doktor raporu şartı ise dikkat çekti. İşte doğum izninde tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:29