Milyonları ilgilendiren TES için geri sayım başladı! İkinci emekli maaşı için son aşamaya geçildi
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için geri sayım başladı. Mevcut prim ve vergi kesintilerine ek olarak brüt maaşın yüzde 3'ü oranında ek kesinti uygulanması öngörülen TES için SEDDK Başkanı Menteş önemli açıklamalarda bulundu. Menteş, emeklilikte maaşa ek ikinci bir gelir sağlayacak olan sistemde hazırlıkta son aşamaya geçildiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:59