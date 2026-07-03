Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK’te... İşte tüm beklentiler

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ BU VERİDE

Haziran ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaş artışının netleşmesi açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle kesinleşecek. Bu nedenle milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi.