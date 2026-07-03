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Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK'te... İşte tüm beklentiler
Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK'te... İşte tüm beklentiler
Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği haziran ayı enflasyon verisi için gözler TÜİK'e çevrildi. Kritik veri öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:11