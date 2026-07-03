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Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK'te... İşte tüm beklentiler

Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alan vatandaşın beklediği haziran ayı enflasyon verisi için gözler TÜİK'e çevrildi. Kritik veri öncesinde ekonomistlerin tahminleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:04 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 08:11
Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK’te... İşte tüm beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün memur maaşından emekli maaşına, asgari ücretten sosyal yardım alanlara yapılacak zam oranının netleştirecek kritik verileri açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti.

Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK’te... İşte tüm beklentiler

GÖZLER SAAT 10.00'DA

TÜİK, Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyuna açıklayacak.

Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK’te... İşte tüm beklentiler

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 1,04 artması bekleniyor. Ankette ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında değişti.

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Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK’te... İşte tüm beklentiler

TCMB'NİN BEKLENTİLERİ DE İŞARET EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran TÜFE beklentisi yüzde 1,36 olarak şekillendi.

TCMB anketine katılan piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,14 olarak açıklandı.

Milyonların beklediği veri öncesi son tahminler! Enflasyon için gözler TÜİK’te... İşte tüm beklentiler

MEMUR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ BU VERİDE

Haziran ayı enflasyon verisi, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaş artışının netleşmesi açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle kesinleşecek. Bu nedenle milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK'in açıklayacağı rakamlara çevrildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör