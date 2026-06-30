Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

İRAN VE ABD CEPHESİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İranlı yetkililer, Umman ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergâhlarına ilişkin teknik görüşmelere hazırlanıldığını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yakın vadede herhangi bir müzakere planlanmadığını duyurdu.