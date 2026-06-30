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Morgan Stanley’den petrol piyasasında 'küresel arz fazlası' uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi
Morgan Stanley’den petrol piyasasında 'küresel arz fazlası' uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi
Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki akışın hızla normale dönmesi, güçlü ABD arzı ve Çin kaynaklı zayıf talep nedeniyle küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulundu. Banka, petrol fiyat tahminlerini son haftalarda ikinci kez aşağı yönlü revize etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:00