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Morgan Stanley’den petrol piyasasında 'küresel arz fazlası' uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki akışın hızla normale dönmesi, güçlü ABD arzı ve Çin kaynaklı zayıf talep nedeniyle küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği uyarısında bulundu. Banka, petrol fiyat tahminlerini son haftalarda ikinci kez aşağı yönlü revize etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 10:00
Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Petrol fiyatları, ABD-İran arasında olası görüşmelere dair beklentilerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düşüş kaydetti.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Piyasalar, Orta Doğu'daki ateşkesin kırılganlığı ve diplomatik temas ihtimalini birlikte fiyatlıyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Brent petrol yüzde 1,03 düşüşle 72,40 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,66 gerileyerek 70,32 dolara indi.

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Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

YATIRIMCILAR ATEŞKES VE GÖRÜŞME İHTİMALİNİ FİYATLIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasanın temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu ancak risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının tam olarak normale döndüğüne dair net bir tablo bulunmaması yatırımcıları temkinli tutuyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Waterer'a göre, gerilimin gerçekten azaldığını gösteren somut adımlar görülmeden piyasada risk algısı yüksek kalmaya devam edecek.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

İRAN VE ABD CEPHESİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İranlı yetkililer, Umman ile birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergâhlarına ilişkin teknik görüşmelere hazırlanıldığını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yakın vadede herhangi bir müzakere planlanmadığını duyurdu.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

ABD Başkanı Donald Trump ise Doha'da yapılması muhtemel görüşmelerin sonuçlarının belirsiz olduğunu ifade ederek sürecin netleşmediğine dikkat çekti.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL SEVKİYATLAR

Bölgedeki gerilime rağmen Orta Doğu'dan petrol ve LNG sevkiyatının sürdüğü, gemi trafiğinin ise son haftalarda artış gösterdiği bildirildi.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Veriler, Hürmüz Boğazı'ndaki akışın savaş öncesi seviyelere yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

BANKALARDAN YENİ PETROL FİYAT TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, Dated Brent petrolün 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ortalama 75 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Bu tahmin, önceki beklentilere göre önemli bir aşağı yönlü revizyona işaret ediyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Banka ayrıca 2027 sonu için fiyat beklentisini 70 dolar seviyesine indirerek uzun vadede arz fazlası riskinin devam ettiğini vurguladı.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

ARZ FAZLASI RİSKİ GÜÇLENİYOR

Analistlere göre Hürmüz Boğazı'ndaki akışın beklenenden hızlı toparlanması, ABD'nin yüksek üretimi ve Çin'in zayıf talebi küresel piyasada dengeyi arz fazlası yönüne kaydırıyor.

Morgan Stanley’den petrol piyasasında ’küresel arz fazlası’ uyarısı: Fiyat tahminleri aşağı çekildi

Bu tablo, petrol fiyatları üzerinde orta ve uzun vadeli baskı oluşturabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MORGAN STANLEY #HÜRMÜZ BOĞAZI #ÇİN #ABD