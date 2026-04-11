Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında tarihi indirimin ardından araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Motorin ve benzin fiyatlarında dev indirim sonrası tabelalar bir kez daha değişti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına yeni zam ya da indirim gelecek mi? İşte 11.04.2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2026 11:03
Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

ABD-İran arasında 15 günlük ateşkes ile dalgalanan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Motorin ve benzin fiyatlarında bu nedenle araç sahiplerini yakından ilgilendiren üst üste gelişmeler yaşanmaya başladı.

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

Varil fiyatı 110 doları aşan Brent petrol 91 dolara kadar gerilemesiyle motorine 13 TL'ye yakın benzine ise 1 TL'yi aşan tarihi indirim yapıldı. Dev inidirm ile benzinin litresi 3 büyük ilde 62-63 TL'ye motorinin litresi ise 72-73 TL bandına geriledi.

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNDE DEV İNDİRİM SONRASI ARTIŞ

Petrol fiyatlarının ateşkes endişeleriyle yeniden 100 dolara doğru yükselmesiyle motorinin litresinde bir kez daha değişim oldu. Dizel yakıtın litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4.14 TL zam yapıldı. Benzinin litresinde ise 0.45 TL'lik sınırlı bir artış yaşandı.

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

Zammın ardından motorinin litresi 76-77 TL bandına yeniden yükseldi. Benzin ise 62,50-63,50 TL sınırında kaldı.

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

ZAM YA DA İNDİRİM BEKLENTİSİ VAR MI?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4 TL 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

11 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa
Benzin: 62,62 TL
Motorin: 76,55 TL
LPG: 34,99 TL

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu
Benzin: 62,47 TL
Motorin: 76,40 TL
LPG: 34,39 TL

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

Ankara
Benzin: 63,59 TL
Motorin: 77,68 TL
LPG: 34,87 TL

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

İzmir
Benzin: 63,87 TL
Motorin: 77,96 TL
LPG: 34,99 TL

Motorin ve benzin araç sahipleri için üst üste değişiyor! İşte 11.04.2026 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor