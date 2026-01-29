MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026! MTV 1. taksit ödemesi nasıl yapılıyor? İşte araç sahipleri için yol haritası

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2026 yılı ilk taksit ödemesi için son gün hızla yaklaşıyor. Motor hacmine ve araç yaşına göre yaklaşık 593 TL'den başlayıp 274 bin 415 TL'ye kadar ulaşabilen MTV birinci taksi hafta başında sona erecek. Son tarihi kaçıran araç sahipleri faiz ödemek zorunda kalacak. Peki MTV ödemesi için son tarih ne zaman? MTV taksit ödemesi nasıl yapılıyor? Bankaların MTV taksit seçenekleri neler? Banka banka MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Örnek gecikme faizi ödemesi şu şekilde olacak:
|Motor Silindir Hacmi
|Ocak Taksit Tutarı
|1 Ay Gecikme (Şubat Sonu)
|2 Ay Gecikme (Mart Sonu)
|1300 cc ve altı
|3.451,50 TL
|3.579,20 TL
|3.706,90 TL
|1301 – 1600 cc
|6.014,00 TL
|6.236,50 TL
|6.459,00 TL
|1601 – 1800 cc
|10.626,00 TL
|11.019,10 TL
|11.412,20 TL
|1801 – 2000 cc
|16.749,00 TL
|17.368,70 TL
|17.988,40 TL
|2001 – 2500 cc
|25.123,50 TL
|26.053,00 TL
|26.982,50 TL
|2501 – 3000 cc
|35.023,00 TL
|36.318,80 TL
|37.614,60 TL
|4001 cc ve üstü
|151.789,50 TL
|157.405,70 TL
|163.021,90 TL