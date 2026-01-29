MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026! MTV 1. taksit ödemesi nasıl yapılıyor? İşte araç sahipleri için yol haritası

En üst dilimde yer alan 4001 cc ve üzeri, yüksek değerli ve 1-3 yaş arası araçların yıllık MTV tutarı 274.415 TL'yi bulduğundan bu araçlar için faiz ödemesi daha da fazla olacak. İlk ay için sadece faiz 5.076,68 TL'yi bulacak. 6 ay gecikmede bu tutar 30.460'ye çıkacak. Eğer Temmuz ayındaki ikinci taksit de ödemezse, o zaman bu faiz yükü ikiye katlanacak. Yıl sonunda toplam gecikme faizi yaklaşık 91.380 TL seviyelerine ulaşabilecek.