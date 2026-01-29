Trend Galeri Trend Ekonomi MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026! MTV 1. taksit ödemesi nasıl yapılıyor? İşte araç sahipleri için yol haritası

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2026! MTV 1. taksit ödemesi nasıl yapılıyor? İşte araç sahipleri için yol haritası

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2026 yılı ilk taksit ödemesi için son gün hızla yaklaşıyor. Motor hacmine ve araç yaşına göre yaklaşık 593 TL'den başlayıp 274 bin 415 TL'ye kadar ulaşabilen MTV birinci taksi hafta başında sona erecek. Son tarihi kaçıran araç sahipleri faiz ödemek zorunda kalacak. Peki MTV ödemesi için son tarih ne zaman? MTV taksit ödemesi nasıl yapılıyor? Bankaların MTV taksit seçenekleri neler? Banka banka MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:15
Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başlarken, son gün ise hızla yaklaşıyor.

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi iki eşit taksitte yapılıyor.

1. taksit ödeme dönemi: 1 Ocak – 2 Şubat 2026
2. taksit ödeme dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün normal şartlarda 31 Ocak'tı. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

Araç sahiplerinin taksitlerini bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde gecikme faizi uygulanabiliyor.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Son tarih için 5 gün kalırken, MTV taksit ödemesi aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 6.903 TL, 4-6 yaş 4.807 TL, 7-11 yaş 2.693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12.028 TL, 4-6 yaşta 9.012 TL, 7-11 yaşta 5.220 TL MTV ödeyecek.

Motor Silindir Hacmi Taşıt Değeri (Matrah) 2026 Yıllık MTV
1300 cc ve altı 420.700 TL'yi aşmayanlar 6.903 TL
1301 – 1600 cc 420.700 TL'yi aşmayanlar 12.028 TL
1601 – 1800 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 21.252 TL
1801 – 2000 cc 1.052.500 TL'yi aşmayanlar 33.498 TL
GECİKTİREN FAİZLE GERİ ÖDEYECEK

MTV taksitini belirlenen tarih aralığında ödemeyen araç sahipleri, 6183 sayılı Kanun kapsamında belirlenen aylık %3,7 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Aynı zamanda MTV borcu olan araçların fenni muayenesi yapılamayacak ve borç ödenene kadar araç satışı gerçekleştirilemeyecek.

Motor hacmi 1300 cc ve altındaki bir aracın yaklaşık 3.451 TL'lik ilk taksiti bir ay geciktiğinde yaklaşık 127 TL, 1301-1600 cc arası bir aracın 6.014 TL'lik taksiti ise yaklaşık 222 TL faiz yükü getirecek. Motor hacmi yükseldikçe aylık eklenen bu maliyet 1801-2000 cc araçlarda 619 TL'ye kadar çıkacak.

En üst dilimde yer alan 4001 cc ve üzeri, yüksek değerli ve 1-3 yaş arası araçların yıllık MTV tutarı 274.415 TL'yi bulduğundan bu araçlar için faiz ödemesi daha da fazla olacak. İlk ay için sadece faiz 5.076,68 TL'yi bulacak. 6 ay gecikmede bu tutar 30.460'ye çıkacak. Eğer Temmuz ayındaki ikinci taksit de ödemezse, o zaman bu faiz yükü ikiye katlanacak. Yıl sonunda toplam gecikme faizi yaklaşık 91.380 TL seviyelerine ulaşabilecek.

Örnek gecikme faizi ödemesi şu şekilde olacak:

Motor Silindir Hacmi Ocak Taksit Tutarı 1 Ay Gecikme (Şubat Sonu) 2 Ay Gecikme (Mart Sonu)
1300 cc ve altı 3.451,50 TL 3.579,20 TL 3.706,90 TL
1301 – 1600 cc 6.014,00 TL 6.236,50 TL 6.459,00 TL
1601 – 1800 cc 10.626,00 TL 11.019,10 TL 11.412,20 TL
1801 – 2000 cc 16.749,00 TL 17.368,70 TL 17.988,40 TL
2001 – 2500 cc 25.123,50 TL 26.053,00 TL 26.982,50 TL
2501 – 3000 cc 35.023,00 TL 36.318,80 TL 37.614,60 TL
4001 cc ve üstü 151.789,50 TL 157.405,70 TL 163.021,90 TL
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeyebiliyor.

Vergi tahsiline yetkili bankaların ATM cihazlarından "Vergi Ödemeleri / MTV Ödeme" menüsünden ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

MTV İÇİN HANGİ BANKA FAİZSİZ TAKSİT YAPIYOR?

Yıda iki kez tahsil edilen ve toplamda 300 bin TL'ye varan MTV için araç sahipleri için bankaların sunduğu taksit seçenekleri ön plana çıkıyor. Bazı bankalar faizsiz taksit seçeneği de sunuyor.

İşte banka banka MTV taksit seçenekler:

Türkiye İş Bankası

Maximum Kart ile 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında bankanın tüm kanallarından yapılacak 750 TL ve üzeri ödemelerde anında 3 aya varan taksit imkanı sunulmaktadır. Ayrıca gib.gov.tr üzerinden yapılacak 2 bin TL ve üzeri peşin ödemeler, sonradan faizsiz 2 veya 3 taksit olarak yapılandırılabilmektedir.

Garanti BBVA:

BonusFlaş ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılan MTV ödemelerine, ödeme anında ücretsiz 3 taksit fırsatı sağlanmaktadır.

TEB:

CEPTETEB Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden 31 Ocak'a kadar yapılacak ödemelere faizsiz 4 taksit; TEB ATM'leri ve gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelere ise faizsiz 3 taksit seçeneği sunulmaktadır.

Ziraat Bankası:

1 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere MTV ödemelerinde vade farksız 4 taksit imkanı bulunmaktadır.

Halkbank:

Paraf kredi kartı ile yapılan ödemelerde 3 taksit, Paraf TROY kart ile yapılan ödemelerde ise 4 taksit seçeneği sunulmaktadır.

VakıfBank:

1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gib.gov.tr veya banka kanalları üzerinden bireysel kredi kartları ile tek seferde yapılacak 1.000 TL ile 500.000 TL arası ödemelere faizsiz 3 taksit uygulanmaktadır.

Kuveyt Türk:

100 TL ile 50.000 TL arasındaki MTV ödemeleri için vade farksız 3 taksit seçeneği sunmaktadır.

Denizbank:

İşletme Kart sahiplerine özel MTV ödemelerinde 3 taksit fırsatı sunmaktadır.

Albaraka:

MTV ödemelerinde müşterilerine vade farksız 3 taksit imkanı sağlamaktadır.

HANGİ MODELDE MTV AVANTAJI VAR?

Yeni yılda otomobil alacaklar, MTV avantajı sunan hem yaşı büyük hem de motor hacmi küçük modelleri tercih ediyor.

İşte 2026 yılında MTV'de en avantajlı otomobiller:

1 - Renault Clio - 1.0 L ≤ 1.300 cm³ - 5–7 yaş - MTV 5.000 TL / 8–11 yaş MTV 3.500 TL

2- Hyundai i10 1.0 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş - MTV 5.000 TL / 8–11 yaş MTV 3.500 TL

3- Suzuki Swift 1.2 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş MTV 5.800 TL / 8–11 yaş MTV 4.000 TL
4- Toyota Yaris 1.3 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş MTV 6.200 TL / 8–11 yaş MTV 4.300 TL