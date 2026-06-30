MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

Örnek gecikme faizi ödemesi şu şekilde olacak:
|Motor Silindir Hacmi
|Temmuz Taksit Tutarı (Zamanında)
|1 Ay Gecikme (Ağustos Sonu)
|2 Ay Gecikme (Eylül Sonu)
|1300 cc ve altı
|2.875,00 TL
|2.981,40 TL
|3087,80 TL
|1301 – 1600 cc
|5.008,00 TL
|5.193,30 TL
|5.378,60 TL
|1601 – 1800 cc
|10.626,00 TL
|11.019,10 TL
|11.412,20 TL
|1801 – 2000 cc
|16.749,00 TL
|17.368,70 TL
|17.988,40 TL
|2001 – 2500 cc
|25.123,50 TL
|26.053,00 TL
|26.982,50 TL
|2501 – 3000 cc
|35.023,00 TL
|36.318,80 TL
|37.614,60 TL
|4001 cc ve üstü
|151.789,50 TL
|157.405,70 TL
|163.021,90 TL