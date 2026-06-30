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MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

Araç sahipleri için Motorlu Taştılar Vergisi'nde ikinci taksit dönemi başlıyor. Araç sahiplerinin gecikme faizi uygulanmaması için ödemelerini belirlenen gün bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Aksi halde, süresi içinde yapılmayan ödemelere gecikme zammı eklenecek. Peki MTV ödemesi için son tarih ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 11:52
MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. İşte MTV'ye dair tüm detaylar...

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

MTV'DE İKİNCİ TAKSİT DÖNEMİ

Ocak ayında ilk taksitini ödeyen ya da yıllık MTV borcunu tek seferde kapatmayan araç sahipleri için Temmuz ayı ödeme süreci başladı.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

SON TARİH NE ZAMAN?

GİB'in vergi takvimine göre ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz 2026'da başlayacak, son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 olarak uygulanacak.

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MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Araçların tescil tarihi, motor hacmi ve matrah değerine (araç değerine) göre belirlenen yıllık MTV'nin Temmuz ayında sadece ikinci taksiti şu şekilde olacak:

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

ÖDENMEZSE ARAÇ MUAYENEDEN GEÇEMİYOR

MTV borcunun süresinde ödenmemesi durumunda her ay için gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca borcu bulunan araç sahiplerini ilgilendiren bazı idari kısıtlamalar da devreye giriyor.

Buna göre MTV borcu olan araçlar:

  • Araç muayenesinden geçemiyor
  • Noter satış ve devir işlemleri yapılamıyor
  • Vergi borcu nedeniyle resmi işlemler kısıtlanabiliyor
MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

01 Ocak 2018 Sonrası Tescil Edilen Otomobiller (Yıllık Toplam MTV):

  • 1 - 3 Yaş, 1300 cc ve altı motor hacmi:

    • Araç Değeri 309.100 TL'ye kadar olanlar: 5.750 TL (Temmuz taksiti: 2.875 TL)

    • Araç Değeri 541.500 TL'yi aşanlar: 6.902 TL (Temmuz taksiti: 3.451 TL)

  • 1 - 3 Yaş, 1301 - 1600 cc arası (En yaygın binek araç grubu):

    • Araç Değeri 309.100 TL'ye kadar olanlar: 10.016 TL (Temmuz taksiti: 5.008 TL)

    • Araç Değeri 541.500 TL'yi aşanlar: 12.028 TL (Temmuz taksiti: 6.014 TL)

  • 1 - 3 Yaş, 1601 - 1800 cc arası: 19.472 TL ile 21.251 TL arası.

  • 1 - 3 Yaş, 1801 - 2000 cc arası: 30.679 TL ile 33.474 TL arası.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

Motosiklet Grubu (Yıllık Toplam MTV):

  • 1 - 3 Yaş, 100 - 250 cc arası silindir hacmi: 1.069 TL (Temmuz taksiti: 534,5 TL)

  • 1 - 3 Yaş, 251 - 650 cc arası silindir hacmi: 2.214 TL (Temmuz taksiti: 1.107 TL)

Not: Aracınızın tam yaş ve model yılına göre Temmuz ayında net kaç TL ödeyeceğinizi e-Devlet veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden doğrudan sorgulayabilirsiniz.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

GECİKTİREN FAİZLE GERİ ÖDEYECEK

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini 1 ay geciktiren araç sahipleri için aylık yaklaşık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

Motor hacmi 1300 cc ve altındaki bir aracın yaklaşık 3.451 TL'lik ilk taksiti bir ay geciktiğinde yaklaşık 127 TL, 1301-1600 cc arası bir aracın 6.014 TL'lik taksiti ise yaklaşık 222 TL faiz yükü getirecek. Motor hacmi yükseldikçe aylık eklenen bu maliyet 1801-2000 cc araçlarda 619 TL'ye kadar çıkacak.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

En üst dilimde yer alan 4001 cc ve üzeri, yüksek değerli ve 1-3 yaş arası araçların yıllık MTV tutarı 274.415 TL'yi bulduğundan bu araçlar için faiz ödemesi daha da fazla olacak. İlk ay için sadece faiz 5.076,68 TL'yi bulacak. 6 ay gecikmede bu tutar 30.460'ye çıkacak. Eğer Temmuz ayındaki ikinci taksit de ödemezse, o zaman bu faiz yükü ikiye katlanacak. Yıl sonunda toplam gecikme faizi yaklaşık 91.380 TL seviyelerine ulaşabilecek.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

Örnek gecikme faizi ödemesi şu şekilde olacak:

Motor Silindir Hacmi Temmuz Taksit Tutarı (Zamanında) 1 Ay Gecikme (Ağustos Sonu) 2 Ay Gecikme (Eylül Sonu)
1300 cc ve altı 2.875,00 TL 2.981,40 TL 3087,80 TL
1301 – 1600 cc 5.008,00 TL 5.193,30 TL 5.378,60 TL
1601 – 1800 cc 10.626,00 TL 11.019,10 TL 11.412,20 TL
1801 – 2000 cc 16.749,00 TL 17.368,70 TL 17.988,40 TL
2001 – 2500 cc 25.123,50 TL 26.053,00 TL 26.982,50 TL
2501 – 3000 cc 35.023,00 TL 36.318,80 TL 37.614,60 TL
4001 cc ve üstü 151.789,50 TL 157.405,70 TL 163.021,90 TL
MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeyebiliyor.

Vergi tahsiline yetkili bankaların ATM cihazlarından "Vergi Ödemeleri / MTV Ödeme" menüsünden ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

MTV BORCUNA 72 AY TAKSİT FIRSATI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile MTV de dahil olmak üzere kamuya olan vergi borçlarının yeniden yapılandırmasının önü açıldı. Borçlar mükelleflerin mali durumlarına göre 36 ila 72 ay arasında taksitlendirilebiliyor. Borç yapılandırması yüzde 29 tecil faiz oranıyla yapılıyor ve 31 Ağustos'a kadar müracaat edilmesi gerekiyor.

MTV 2. TAKSİT SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat, geri sayım başlıyor! Son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek

MTV'DEN KİMLER MUAF?

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bu kuruluşların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri adına kayıtlı araçlar MTV kapsamı dışında tutuluyor. Ayrıca Türkiye Kızılay Derneği'ne ait taşıtlar da vergiden muaf. Bunun yanı sıra, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adlarına kayıtlı araçlar ile engellilerin kullanımına uygun şekilde özel tertibatla düzenlenmiş taşıtlar için MTV ödenmiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OTOMOBİL