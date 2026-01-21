Trend Galeri Trend Ekonomi MTV ÖDEMESİ 2026 || Araç sahipleri için son tarih yaklaşıyor! İşte bankaların MTV taksit seçenekleri

Araç sahipleri için yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi başladı. 1. taksit ödemeleri için son gün giderek yaklaşırken, bankaların MTV taksit seçenekleri araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Peki MTV ödemesi için son tarih ne zaman? Bankaların MTV taksit seçenekleri neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 11:53
Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başlarken, son gün ise hızla yaklaşıyor. Araç sahipleri için MTV ödemeleri için bankaların sunduğu taksit seçeneklerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MTV ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi iki eşit taksitte yapılıyor.

1. taksit ödeme dönemi: 1 Ocak – 2 Şubat 2026
2. taksit ödeme dönemi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2026

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün normal şartlarda 31 Ocak'tı. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için son ödeme tarihi 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

Araç sahiplerinin taksitlerini bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Aksi takdirde gecikme faizi uygulanabiliyor.

MTV ZAMMI NE KADAR OLDU?

MTV'de yeni tarifeye göre, 1 Ocak 2018'den sonra tescil edilen otomobillerde motor silindir hacmine göre yıllık MTV tutarları motor hacmi ve araç değerine göre değişmekle birlikte yaklaşık 593 TL'den başlayıp 12.028 TL'ye kadar çıkıyor. Daha yüksek hacimli ve değerli araçlarda MTV tutarı 274 bin 415 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Motosiklet ve ticari araç sahipleri için de farklı tutarlar belirlendi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeyebiliyor.

Vergi tahsiline yetkili bankaların ATM cihazlarından "Vergi Ödemeleri / MTV Ödeme" menüsünden ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

MTV İÇİN HANGİ BANKA FAİZSİZ TAKSİT YAPIYOR?

Yıda iki kez tahsil edilen ve toplamda 300 bin TL'ye varan MTV için araç sahipleri için bankaların sunduğu taksit seçenekleri ön plana çıkıyor. Bazı bankalar faizsiz taksit seçeneği de sunuyor.

İşte banka banka MTV taksit seçenekler:

Türkiye İş Bankası

Maximum Kart ile 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında bankanın tüm kanallarından yapılacak 750 TL ve üzeri ödemelerde anında 3 aya varan taksit imkanı sunulmaktadır. Ayrıca gib.gov.tr üzerinden yapılacak 2 bin TL ve üzeri peşin ödemeler, sonradan faizsiz 2 veya 3 taksit olarak yapılandırılabilmektedir.

Garanti BBVA:

BonusFlaş ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılan MTV ödemelerine, ödeme anında ücretsiz 3 taksit fırsatı sağlanmaktadır.

TEB:

CEPTETEB Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden 31 Ocak'a kadar yapılacak ödemelere faizsiz 4 taksit; TEB ATM'leri ve gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemelere ise faizsiz 3 taksit seçeneği sunulmaktadır.

Ziraat Bankası:

1 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere MTV ödemelerinde vade farksız 4 taksit imkanı bulunmaktadır.

Halkbank:

Paraf kredi kartı ile yapılan ödemelerde 3 taksit, Paraf TROY kart ile yapılan ödemelerde ise 4 taksit seçeneği sunulmaktadır.

VakıfBank:

1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında gib.gov.tr veya banka kanalları üzerinden bireysel kredi kartları ile tek seferde yapılacak 1.000 TL ile 500.000 TL arası ödemelere faizsiz 3 taksit uygulanmaktadır.

Kuveyt Türk:

100 TL ile 50.000 TL arasındaki MTV ödemeleri için vade farksız 3 taksit seçeneği sunmaktadır.

Denizbank:

İşletme Kart sahiplerine özel MTV ödemelerinde 3 taksit fırsatı sunmaktadır.

Albaraka:

MTV ödemelerinde müşterilerine vade farksız 3 taksit imkanı sağlamaktadır.

HANGİ MODELDE MTV AVANTAJI VAR?

Yeni yılda otomobil alacaklar, MTV avantajı sunan hem yaşı büyük hem de motor hacmi küçük modelleri tercih ediyor.

İşte 2026 yılında MTV'de en avantajlı otomobiller:

1 - Renault Clio - 1.0 L ≤ 1.300 cm³ - 5–7 yaş - MTV 5.000 TL / 8–11 yaş MTV 3.500 TL

2- Hyundai i10 1.0 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş - MTV 5.000 TL / 8–11 yaş MTV 3.500 TL

3- Suzuki Swift 1.2 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş MTV 5.800 TL / 8–11 yaş MTV 4.000 TL
4- Toyota Yaris 1.3 L ≤ 1.300 cm³ 5–7 yaş MTV 6.200 TL / 8–11 yaş MTV 4.300 TL
5- Volkswagen Polo 1.4 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 8.500 TL

6- Fiat Egea 1.6 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 9.000 TL

7- Toyota Corolla 1.5 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 9.700 TL

8 - Honda Civic 1.5 L 1.301–1.600 5–7 yaş MTV 9.900 TL