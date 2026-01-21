MTV ÖDEMESİ 2026 || Araç sahipleri için son tarih yaklaşıyor! İşte bankaların MTV taksit seçenekleri

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yapılan artış tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu yıl, geçmiş uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla MTV'deki artış oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 olarak belirlendi.

MTV'de ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibarıyla başlarken, son gün ise hızla yaklaşıyor. Araç sahipleri için MTV ödemeleri için bankaların sunduğu taksit seçeneklerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...